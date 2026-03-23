Toni Harding ăn mừng ly hôn chồng sau 9 năm chung sống. Ảnh: People

Sau gần 1 thập kỷ chung sống, một người phụ nữ đã biến khoảnh khắc kết thúc cuộc hôn nhân của mình thành một dấu mốc đáng nhớ.

Toni Harding (42 tuổi) kết hôn vào năm 2014. Tuy nhiên, sau 9 năm chung sống, cô và chồng quyết định chia tay vào năm 2023 khi cả hai nhận ra không còn tình cảm dành cho nhau. Quá trình ly hôn kéo dài và phức tạp, mãi đến tháng 12/2025 mới chính thức hoàn tất.

Thay vì khép lại mọi chuyện trong im lặng, Harding quyết định đánh dấu bước ngoặt này theo cách riêng. Một tháng sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, cô tổ chức một bữa tiệc mừng ly hôn với sự tham dự của khoảng 90 người thân và bạn bè thân thiết. Cô khẳng định đây là "đêm tuyệt vời nhất cuộc đời".

Bữa tiệc được chuẩn bị công phu với dịch vụ ăn uống, khu chụp ảnh selfie và một DJ. Riêng chi phí mời DJ là hơn 2.600 USD (hơn 68 triệu đồng). Không khí buổi tiệc vừa sôi động vừa hài hước với tấm biển phát sáng ghi chữ "đã ly hôn", cùng các món tráng miệng in những câu slogan dí dỏm như "The end of an error" (Kết thúc của một sai lầm), "I will survive" (Tôi sẽ vượt qua) hay "Plenty more in the sea" (Còn nhiều cơ hội phía trước).

Là mẹ của 2 con và làm việc trong lĩnh vực nhân sự, Harding cho biết hành trình ly hôn khiến cô kiệt sức cả về tinh thần lẫn cảm xúc, People đưa tin 22/3.

"Khi giấy tờ ly hôn hoàn tất, tôi gần như không còn cảm xúc gì nữa vì mọi thứ đã kéo dài quá lâu", cô chia sẻ.

Bữa tiệc không chỉ là dịp để cô tự chúc mừng bản thân mà còn là lời tri ân tới những người đã luôn ở bên, ủng hộ cô trong giai đoạn khó khăn.

"Tôi muốn ăn mừng việc mình đã bước tiếp. Đây là một cột mốc lớn trong cuộc đời tôi. Nhờ sự yêu thương và ủng hộ của gia đình, bạn bè, tôi mới có thể đứng dậy và xây dựng lại chính mình", Harding nói.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, Harding cho biết, những năm đầu mọi thứ diễn ra êm đềm. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mối quan hệ dần thay đổi. Cô từng hy vọng việc sinh thêm con có thể hàn gắn tình cảm, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

"Chúng tôi dần xa cách. Tôi không còn yêu anh ấy nữa. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, chỉ đơn giản là mọi thứ không còn phù hợp", cô thẳng thắn.

Điều bất ngờ là chính bữa tiệc ly hôn lại mang đến cho Harding cảm giác giải thoát và khép lại trọn vẹn. "Nó còn tuyệt hơn cả đám cưới của tôi. Đó thực sự là đêm đẹp nhất cuộc đời, tràn ngập tình yêu, niềm vui và sự tôn trọng", cô nói.

Với nguồn năng lượng sống mới, Harding cho rằng ly hôn không nên bị coi là thất bại. "Nhiều người gắn mác người ly hôn là kẻ thất bại. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi nhận ra mình chỉ đang làm điều đúng đắn cho bản thân", cô nói.

Cô cũng khuyến khích những người đang trải qua biến cố tương tự hãy nhìn nhận tích cực hơn. Thông điệp mà Harding muốn gửi gắm rất rõ ràng: luôn có "ánh sáng ở cuối đường hầm", và điều quan trọng nhất là sống đúng với cảm xúc của chính mình, thay vì lo lắng về đánh giá của người khác.