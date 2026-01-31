“Cua" lại vợ cũ

Câu chuyện “gương vỡ lại lành” của cặp vợ chồng quê Thanh Hóa, Lê Thị Thương (SN 1997) và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1994) khiến nhiều người suy ngẫm về sự trưởng thành trong hôn nhân.

Cặp đôi quyết định quay về với nhau trong niềm hạnh phúc và sự ủng hộ của cả hai bên gia đình sau 3 năm đổ vỡ.

Cặp vợ chồng gây chú ý với câu chuyện "gương vỡ lại lành"

Thương chia sẻ với PV VietNamNet, vợ chồng chị kết hôn vào năm 2017, hai nhà cách nhau vỏn vẹn 100m. Bố mẹ chồng đi làm ăn xa, căn nhà do hai vợ chồng tự sắp xếp, vun vén.

Tuy nhiên, vì những khác biệt trong sở thích, lối sống, đôi bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Năm 2022, khi đang bầu em bé thứ 2, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến Thương quyết định ly hôn đơn phương.

“Chồng tôi mê câu cá. Anh ấy ham đến mức bỏ quên cả vợ con.

Khi tôi đề nghị ly hôn, anh ấy xin lỗi và níu kéo nhưng tôi thấy chưa đủ tin tưởng nên quyết định nộp đơn ra tòa. Tôi muốn anh ấy hiểu rằng, hôn nhân nếu không có sự sẻ chia, thấu hiểu thì đổ vỡ là tất yếu”, Thương chia sẻ.

Bố mẹ hai bên buồn lòng khi hôn nhân của con cái “đứt gánh”. Tuy nhiên, họ tôn trọng quyết định của con nên không tham gia quá sâu.

Sau khi ly hôn, Thương đưa con về nhà ngoại sống. Thời gian dài sau đó, mối quan hệ giữa chị và chồng cũ vẫn căng thẳng, đôi bên không liên lạc với nhau, chỉ thi thoảng, chồng cũ sang thăm con. Bố mẹ chồng cũ của chị đi làm ăn xa nên cũng không liên lạc nhiều.

“Một ngày, tôi chở con ngang qua nhà chồng cũ, thấy anh ấy đang xách cần chuẩn bị đi câu. Chỉ lướt qua thôi nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt anh thoáng vẻ xấu hổ.

Tối đó, anh sang nhà tôi bảo: ‘Anh đã bẻ cần, từ nay không đi câu nữa. Anh sẽ đi làm để lo cho 3 mẹ con em”, Thương kể.

Cũng từ đó, anh Hoàng bắt đầu hành trình “cua lại vợ cũ”. Anh xin việc, đi làm kiếm tiền nuôi con. Thời gian rảnh, anh lên đồi làm việc cùng bố mẹ vợ.

Lễ dạm ngõ của cặp đôi 8 năm về trước

Mỗi sáng sớm, Hoàng sang đưa con đi học. Buổi chiều, anh lại nấu món ngon đem sang cho vợ con. Hoàng nghiêm túc thay đổi về mọi mặt để có cơ hội đón vợ con về chung một nhà, vun đắp tổ ấm đúng nghĩa.

“Nhiều lần chồng cũ ngỏ ý muốn quay lại để con cái có tổ ấm trọn vẹn nhưng tôi thấy chưa đủ tin tưởng nên không đồng ý. Tôi nói với anh: ‘Giờ hai đứa cố gắng kiếm tiền, phải có thành quả gì đó để lấy lại được lòng tin của bố mẹ thì mới tính tiếp’.

Bố mẹ anh cũng thường khuyên con trai: ‘Con phải toàn tâm toàn ý với vợ con. Nếu con quen người khác thì hết cơ hội’”, Thương chia sẻ.

Thương và Hoàng dù không còn là vợ chồng, cũng không sống chung nhà nhưng vẫn bảo ban nhau kiếm tiền với mục tiêu xây nhà mới. Đầu năm 2026, mục tiêu hoàn thành, cặp đôi quyết định quay về bên nhau.

“Thời gian qua, tôi thấy chồng cũ bỏ hẳn thú vui cá nhân, tu chí làm ăn, quan tâm, yêu thương vợ con nên quyết định đặt niềm tin vào anh một lần nữa. Tôi cũng mong con cái đủ bố, đủ mẹ, được yêu thương và dạy dỗ chu toàn”, Thương tâm sự.

Hỏi cưới đàng hoàng như lần đầu

Khi hay tin các con quay về bên nhau, hai bên gia đình đều mừng rỡ. Bố mẹ Hoàng đề nghị làm lễ hỏi cưới đàng hoàng như lần đầu để chính thức “nối lại tình xưa” cho các con. Mặt khác, đây là cách để nhà trai thể hiện sự tôn trọng với nhà gái.

Hoàng lần thứ 2 sang nhà Thương hỏi cưới

Mẹ chồng (bên phải) của Thương trao lễ xin dâu

Ngày 28/1, Hoàng cùng đoàn nhà trai đem lễ sang nhà gái hỏi cưới. Lễ hỏi có đầy đủ trầu cau, rượu thuốc, hoa quả, bánh trái... đúng như phong tục cưới hỏi truyền thống.

“Tám năm trước, nhà trai lần đầu sang nhà gái hỏi cưới. Sau 8 năm, nhà anh ấy một lần nữa sang xin dâu, vai vế đầy đủ như lần đầu, không thiếu một ai”, Thương kể.

Hôm ấy, hai bên gia đình cử người đại diện lên phát biểu. Trưởng đoàn nhà trai trịnh trọng nói: “Hai cháu trước đây từng thành hôn nhưng có một giai đoạn bị ngắt quãng. Giờ hai cháu trưởng thành hơn, muốn quay lại để cùng nhau xây dựng gia đình. Chúng tôi có cơi trầu, tráp lễ sang xin phép ông bà bên này cho các cháu được toại nguyện”.

Lời chia sẻ xúc động của bố đẻ Thương

Bố đẻ của Thương đáp lời: “Thời gian qua, hai cháu có lúc trẻ người non dạ, vì bồng bột mà ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng.

Được bề trên thương và được hai bên gia đình vun vén, các con đã nghĩ lại, quyết định về với nhau để cùng chăm lo cho con cái. Cũng nhờ thế mà hôm nay, hai nhà mới được ngồi lại với nhau. Tôi mong các con bớt đi cái tôi cá nhân, nhường nhịn nhau để vun đắp gia đình hạnh phúc”.

Lời phát biểu chân tình của hai bên gia đình khiến Thương xúc động. Chị cảm thấy may mắn vì sau tất cả, gia đình vẫn thương yêu, thấu hiểu và ủng hộ hai vợ chồng nối lại tình duyên.

“Cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình đã giúp chúng tôi có thêm niềm tin và động lực để cùng vun đắp tổ ấm. Sau biến cố, chúng tôi đã trưởng thành hơn, yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Cả hai đều có những bài học cho riêng mình để không mắc sai lầm như quá khứ”, Thương nói.

Ảnh và video: NVCC