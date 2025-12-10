Bạn muốn hẹn hò tập 1161:

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Phương Bảo (SN 1988, hướng dẫn viên du lịch, quê Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Liễu (SN 1987, kinh doanh trái cây). Cả hai hiện cùng sống và làm việc ở TPHCM.

Chị Liễu và anh Bảo trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Chị Liễu có biệt danh là Phương Loan. Biệt danh này xuất phát từ mong muốn của mẹ ruột chị - người phụ nữ tên Phương. Thấy con chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, bà muốn con đổi tên thành Phương Loan, ngụ ý luôn có mẹ ở bên yêu thương, che chở.

Chị Liễu từng trải qua 1 lần đò và có cậu con trai hiện 18 tuổi. Cuộc hôn nhân cũ của chị kéo dài 3 năm và ly hôn do chồng ngoại tình.

Chị kể, ngày đó chồng đi làm ăn xa, chị ở nhà gánh vác việc chăm sóc con gái, vun vén gia đình. Năm con trai chị hơn 2 tuổi, nhân tình của chồng bất ngờ gửi đến tờ giấy khám thai. Bị chồng phản bội, chị đau đớn, gục ngã nhưng không làm ầm ĩ mà chỉ âm thầm chấm dứt cuộc hôn nhân.

Chị Liễu bật khóc chia sẻ về quá khứ đầy tổn thương của mình. Ảnh cắt từ clip

Ly hôn được 7 năm, chị quen một người đàn ông khác. Thế nhưng, vừa quen biết một thời gian thì “kẻ thứ 3” cũng gửi cho chị kết quả khám thai. Chị biết, mình một lần nữa bị phản bội và cũng lặng lẽ chấm dứt cuộc tình này.

Sau tất cả những tổn thương ấy, chị Liễu mong tìm được người bạn đời chung thủy, sống vì gia đình. Chị không quá bận tâm về sự nghiệp và kinh tế của người kia, bởi tin rằng, chỉ cần cùng nhau cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn.

Lắng nghe câu chuyện của chị Liễu, anh Phương Bảo rất xúc động. Anh cũng từng trải qua 1 lần đò và cuộc hôn nhân ấy kết thúc chỉ sau 6 tháng đồng hành. Anh thừa nhận, bản thân ngày ấy bị “vỡ mộng hôn nhân” vì khi sống cùng nhau, tình yêu không còn màu hồng như thuở ban đầu. Sự khác biệt dẫn đến xung đột và hôn nhân của anh tan vỡ.

Anh Bảo mong muốn tìm được người bạn đời biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, biết chăm lo gia đình, hiếu thảo với bố mẹ hai bên. Anh không thích người phụ nữ có cái tôi quá cao.

Ngay phút đầu gặp nhau, anh Bảo đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình: “Anh không quan tâm chuyện quá khứ. Nghe em chia sẻ, anh thấy em rất giỏi. Anh tự nhận khả năng của mình yếu hơn. Người ta thường nói, đàn ông phải là bờ vai vững chãi nhưng nếu chúng ta đến với nhau, có lẽ anh chỉ có thể đứng sau đỡ đần em”.

Cặp đôi thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình khi đối diện nhau. Ảnh cắt từ clip

Nghe đến đây, chị Liễu vội ngắt lời: “Em chia sẻ thật, em có thể mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng trong gia đình, em luôn biết sắp xếp các vị trí thật chính xác. Cha mẹ, chồng, con cái, bản thân rồi mới đến anh em, bạn bè. Em thích cuộc sống gia đình đơn giản, không quá lo ngại việc chồng hay vợ là trụ cột. Em chỉ mong chồng đừng gia trưởng”.

Chị Liễu thừa nhận bản thân là người phụ nữ cá tính nhưng biết điều, biết cân đối các mối quan hệ. Chị sẵn sàng xin lỗi khi mình sai.

Điều khiến chị bận tâm hơn cả là liệu anh Bảo có đón nhận cậu con trai 18 tuổi của mình hay không.

Anh Bảo thẳng thắn bày tỏ, với anh, việc bỗng dưng có một cậu con trai để yêu thương, chăm sóc là may mắn lớn. Anh cũng không đặt nặng việc phải sinh thêm con. Chia sẻ này khiến chị Liễu rất vui.

Cuối cùng, sau lời khuyên thân tình của MC Ngọc Lan “hãy bấm bằng chính trái tim của mình chứ không vì điều gì khác”, cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò. Nút bấm đã đưa họ vào một mối quan hệ chính thức, sẵn sàng mở lòng để tìm hiểu nhau sâu hơn.