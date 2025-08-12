MS 2025.214

Chàng trai Trần Văn Vinh (SN 2008, đội 16, xã Hồng Phong, Ninh Bình) vừa bước vào tuổi 17 – cái tuổi đáng lẽ phải được học tập, vui chơi – thì bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) kịp thời phẫu thuật lấy máu tụ trong não, nhưng đến nay, Vinh vẫn đang nằm bất động, chưa thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Bố của Vinh – ông Trần Văn Quang – bị câm điếc bẩm sinh, không thể lao động kiếm sống.

Bố em – ông Trần Văn Quang – bị câm điếc bẩm sinh, chẳng thể lao động kiếm sống. Mọi chi phí trong nhà, bao năm nay, đều đặt lên đôi vai gầy guộc của mẹ – bà Bùi Thị Vui. Nhà nghèo, nên học hết lớp 9, Vinh xin nghỉ để đi làm phụ mẹ. Vậy mà giờ đây, mọi hy vọng, mọi ước mơ đã bị tai nạn cuốn đi.

Từ khi Vinh nhập viện đến nay, chi phí điều trị đã gần 100 triệu đồng – số tiền quá lớn với một gia đình vốn chạy ăn từng bữa. Chưa có bảo hiểm y tế, từng viên thuốc, từng ngày nằm viện đều là những khoản chi không biết xoay xở từ đâu. Bà Vui đã gõ cửa từng nhà người thân để vay mượn, nhưng nay ai cũng khó khăn, chẳng thể giúp thêm.

Các bác sĩ cho biết, Vinh vẫn cần một ca phẫu thuật ghép sọ phức tạp, ước tính tốn khoảng 50 triệu đồng, chưa kể thời gian dài điều trị phục hồi chức năng sau đó. Không mổ, tính mạng em sẽ bị đe dọa. Nhưng để có đủ số tiền này, với bà Vui, dường như là điều không tưởng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Vinh bị đa chấn thương rất nặng

Ngồi bên con, lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt xanh xao, bà nghẹn ngào: “Trước đây đi làm, tháng nào Vinh cũng dành dụm gửi tiền về phụ tôi. Giờ con nằm đây, sống chết chưa biết, mà tôi thì nợ chồng chất. Nếu con được cứu sống, tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền cho con chữa trị tiếp…”

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Trần Văn Vinh bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Cụ thể, chấn thương sọ não, hàm mặt, bệnh nhân đã phẫu thuật lấy máu tụ. Dự kiến sắp tới bệnh nhân tiếp tục làm phẫu thuật ghép sọ.

“Xin cộng đồng hãy mở rộng vòng tay, giúp Vinh vượt qua cơn hiểm nghèo. Mỗi sự giúp đỡ, mỗi tấm lòng, sẽ là một cơ hội níu em lại với cuộc đời”, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện kêu gọi.

Từ ngày Vinh bị tai nạn nguy kịch, người mẹ nghèo chạy vạy vay mượn tiền để chữa trị cho con trai nên lâm vào cảnh nợ nần.