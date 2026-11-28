Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 231 của Bộ Chính trị về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng.

Quy định xác định trách nhiệm giải trình trong Đảng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu giải trình.

Việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, phải phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan.

Quy định đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc yêu cầu giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục; không được lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Phạm Hải

Bộ Chính trị lưu ý không đồng nhất việc thực hiện trách nhiệm giải trình với việc có khuyết điểm, vi phạm. Trách nhiệm giải trình trong Đảng không thay thế chế độ báo cáo, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; trách nhiệm giải trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm giải trình phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, trung thực, kịp thời; được trình bày ý kiến, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và được đề nghị điều chỉnh thời hạn giải trình khi có lý do chính đáng.

Người có quyền yêu cầu giải trình phải bảo đảm yêu cầu đúng căn cứ, đúng thẩm quyền, xem xét khách quan, toàn diện và có trách nhiệm ban hành kết luận sau giải trình.

Trường hợp cấp ủy viên, đảng viên yêu cầu giải trình để được bảo vệ trước các rủi ro, thiệt hại phát sinh do thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo thì căn cứ kết quả giải trình, cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phiên giải trình kịp thời áp dụng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm về trách nhiệm giải trình sẽ bị xét kỷ luật, xử lý

Bộ Chính trị cũng quy định trường hợp chưa thực hiện giải trình, không yêu cầu giải trình, không thực hiện giải trình.

Cụ thể, chưa thực hiện giải trình đối với nội dung đang được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo cơ chế khác.

Bộ Chính trị lưu ý, không yêu cầu giải trình đối với vấn đề đã được giải trình đầy đủ, trừ trường hợp có thông tin, tình tiết mới; không yêu cầu giải trình đối với vấn đề không thuộc trách nhiệm của chủ thể có trách nhiệm giải trình hoặc không thuộc thẩm quyền của chủ thể yêu cầu giải trình.

Nội dung thuộc nhiệm vụ cấp trên giao hoặc thuộc bí mật nhà nước, bí mật cá nhân mà chủ thể yêu cầu giải trình không thuộc diện được tiếp cận hoặc không được thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị chỉ đạo không thực hiện giải trình đối với những văn bản yêu cầu giải trình nặc danh, giấu tên, mạo tên; văn bản yêu cầu giải trình không phải do cấp ủy viên, đảng viên trực tiếp ký tên.

Hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình là các hành vi không chấp hành đúng quy định này. Ngoài ra, Bộ Chính trị quy định hành vi vi phạm khi không thực hiện giải trình khi có yêu cầu theo quy định mà không có lý do chính đáng; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận sau giải trình.

Các trường hợp vi phạm khác như: Cố ý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc thực hiện giải trình; cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc thực hiện giải trình; không lưu trữ, quản lý hồ sơ giải trình theo quy định.

Việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin, kết quả giải trình không được phép công khai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được cung cấp thông tin theo quy định cũng là hành vi vi phạm.

Ngoài ra, hành vi vi phạm khác là ép buộc chủ thể có trách nhiệm giải trình nhận trách nhiệm hoặc thay đổi kết quả giải trình; đe dọa, trả thù, trù dập, gây sức ép đối với chủ thể có trách nhiệm giải trình, chủ thể có quyền yêu cầu giải trình hoặc với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ giải trình.