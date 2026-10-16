Với đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý ngăn việc dùng chức vụ, thông tin, nguồn lực công để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc tạo đặc quyền từ tư cách đảng viên.

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Sau khi hội nghị nghe 6 chuyên đề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ?

Ông đề nghị phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện.

Thay người không đáp ứng nhiệm vụ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đổi mới cách lãnh đạo cần đi cùng việc chuẩn bị cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm. Khi công việc trì trệ hoặc không phát triển, phải xem xét chất lượng tổ chức đảng, cách lãnh đạo và cán bộ phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh vừa qua đã sắp xếp, đánh giá cán bộ do Trung ương quản lý, có những đơn vị không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì rất nhiều việc chưa hoàn thành.

"Phải nghiêm túc như vậy và xem xét tổ chức đảng đó có vững mạnh, đoàn kết, tổ chức thực hiện hay chưa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Kiểm điểm phải chỉ rõ việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Người đứng đầu phải chủ động nhận trách nhiệm, tiếp thu góp ý và sửa chữa; không để kiểm điểm năm sau vẫn lặp lại hạn chế của năm trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua, các ngành, địa phương có vụ việc, khi Ủy ban Kiểm tra vào làm thì các lãnh đạo chủ chốt nhận ra rất nhiều vấn đề chưa làm tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đấu tranh với suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích cống hiến

"Xác định vấn đề gì mình cần phải làm là rất quan trọng, từ đó xác định quyết tâm, xem xét nguồn lực, cách tổ chức triển khai như thế nào, chứ không phải chỉ gạch đầu dòng nói đã làm những việc như vậy nhưng tại sao lại không đạt được kết quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Ở cơ sở, phải đưa những vấn đề sát với nhiệm vụ và đời sống nhân dân vào sinh hoạt chi bộ. Khi có phản ánh về cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc kiến nghị kéo dài, tổ chức đảng phải xem xét, yêu cầu đảng viên có trách nhiệm báo cáo và khắc phục.

Về xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi cấp ủy phải rà soát đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Đánh giá phải thường xuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và đóng góp thực chất, có xét điều kiện, độ khó của nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá phải được sử dụng kịp thời để giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại cán bộ. Việc bố trí lại phải có căn cứ, đúng quy định, không chờ hết nhiệm kỳ, không gây xáo trộn tùy tiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ, không chờ đến khi có vi phạm phải kỷ luật; bố trí lại không thay cho xử lý vi phạm. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đề xuất của mình.

"Kiên quyết ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng cán bộ cấp xã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nghị quyết và lòng tin của người dân. Khi cơ sở yếu, phải làm rõ trách nhiệm của người thực hiện và cấp có trách nhiệm bố trí, hỗ trợ; không để người dân chờ đợi vì bất cập trong tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc triển khai Chiến lược nhân tài "không chạy theo số lượng thu hút; phải xem người tài giải quyết được việc gì, góp phần hình thành đội ngũ giỏi, làm chủ công nghệ ra sao".

Nhân dân cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy

Về thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo những vấn đề liên ngành, liên vùng phải được xem xét trong mối quan hệ giữa các chính sách, phân định trách nhiệm để phối hợp giải quyết.

Các cấp ủy cần chủ động nhận diện sự thay đổi của điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Khi vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nếu qua mỗi cấp lại thêm điều kiện, thêm khâu xin ý kiến thì cơ hội phát triển sẽ bị thu hẹp.

Với quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, gắn với giữ gìn tư cách đảng viên.

Kiểm soát xung đột lợi ích phải làm rõ người thực sự chi phối, hưởng lợi; ngăn việc dùng chức vụ, thông tin, nguồn lực công để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc tạo đặc quyền từ tư cách đảng viên. Đảng viên làm kinh tế cần nêu gương tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay cần đưa nguồn lực đã huy động vào sử dụng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; xử lý theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí.

Các địa phương phối hợp giải quyết vấn đề về hạ tầng, thị trường, chuỗi sản xuất vượt ra ngoài địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ mỗi khoản đầu tư phải tính hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý, giữ nghiêm kỷ luật tài chính

Mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện.

Về giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm tra, giám sát phải theo sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh.

Người lãnh đạo phải xuống cơ sở, nắm công việc và điều kiện thi hành. Khi kết quả chưa đạt, phải làm rõ nguyên nhân từ quyết định, bố trí nguồn lực hay trách nhiệm người thực hiện. Kết luận kiểm tra phải làm rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

Nhân dân cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy và cán bộ. Khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế ở cơ sở. Tuyên truyền phải giúp nhân dân hiểu chính sách, biết quyền, trách nhiệm và có điều kiện tham gia thực hiện. Cơ quan chủ trì chính sách phải chủ động giải thích, tiếp nhận phản hồi, xử lý bất cập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải giám sát việc thực hiện, kiểm chứng kết quả và khắc phục sơ hở trong quản lý, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tái phạm.

Việc thực hiện quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, khách quan, công bằng. Quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý nguồn lực và hoạt động kiểm tra đều phải được kiểm soát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung theo quy định. Khi xem xét trách nhiệm, phải đánh giá đầy đủ động cơ, cách thực hiện, thông tin và điều kiện thực tế tại thời điểm cán bộ ra quyết định. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi, bao che sai phạm; chấn chỉnh tình trạng né tránh nhiệm vụ.