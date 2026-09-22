Theo quyết định, Văn phòng Trung ương Đảng (Văn phòng) là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng.

Văn phòng là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo tồn và phát huy di sản lịch sử cách mạng của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng gồm các đơn vị cấp vụ, cục là: Vụ Tham mưu tổng hợp; Vụ Văn thư - Thư ký; Vụ Địa phương I (tại Hà Nội); Vụ Địa phương II (tại TPHCM); Vụ Tổ chức - Hành chính; Cục Tài chính; Cục Quản trị; Cục Lưu trữ; Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu.

Đơn vị sự nghiệp là Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng có 1 doanh nghiệp trực thuộc.

Biên chế Văn phòng được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm; thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác.

Quyết định nêu rõ quy chế làm việc, mối quan hệ công tác; quan hệ giữa Văn phòng với các ban đảng, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản trị cho đến thời điểm phù hợp theo quyết định của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng.

Văn phòng tổ chức thực hiện việc sắp xếp các công ty (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Phú, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tiến Bộ) theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp.

Trong thời gian chưa có quyết định sắp xếp chính thức thì các công ty nêu trên tiếp tục hoạt động theo các quy định hiện hành.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiều nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có chủ trì, phối hợp tổ chức công tác thông tin chiến lược, trọng yếu, cơ mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đề xuất lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, địa phương hoặc còn ý kiến khác nhau.

Văn phòng tổ chức cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền cho các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng; tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất chế độ thông tin, báo cáo trong Đảng theo quy định. Văn phòng cũng thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; tham gia chuẩn bị, phục vụ các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư...

Quy định 486 cũng nêu nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp giúp Trung ương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc.

Một nhiệm vụ khác là chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; tham mưu thực hiện đổi mới phương thức, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng cũng chủ trì, phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức cuộc làm việc định kỳ hằng tháng của lãnh đạo chủ chốt, các cuộc làm việc đột xuất (khi có yêu cầu); các cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư; thông báo ý kiến kết luận và theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện hiệu quả các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt...

Văn phòng cũng chủ trì tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương...