Chiều 16/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Cổng TTĐT Quốc hội cho biết, đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Cán bộ không được cầu an, né tránh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Media QH

Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, kiểm tra không chỉ xem xét việc chấp hành các quy định mà còn phải đánh giá được những chuyển biến thực chất về chất lượng đội ngũ cán bộ sau khi tổ chức mô hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đó càng trực tiếp và rất hệ trọng.

Chất lượng cán bộ gắn trực tiếp với chất lượng từng đạo luật, từng quyết sách và từng hoạt động giám sát. Một quy định sát thực tiễn có thể mở đường cho phát triển. Một quyết định đúng, kịp thời có thể tháo gỡ những điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kết quả công tác cán bộ không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng văn bản đã ban hành, quy trình đã hoàn thành hay hồ sơ đã được số hóa, mà phải được kiểm chứng bằng chuyển biến trong hoạt động của Quốc hội, chất lượng thể chế, hiệu quả phục vụ nhân dân, đất nước.

Ảnh: Media QH

Đặt công tác cán bộ của Đảng bộ Quốc hội trước yêu cầu mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ và yêu cầu rất cao, trong đó khâu thực thi có ý nghĩa quyết định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chất lượng một đạo luật, một quyết sách hay một cuộc giám sát phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh, trí tuệ, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm của những người nghiên cứu, tham mưu, thẩm định và quyết định.

Do đó, cán bộ Quốc hội không chỉ phải vững vàng về chính trị, giữ gìn phẩm chất, kỷ luật và sự công tâm, mà còn phải sâu về chuyên môn, chắc về pháp luật, hiểu thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Cán bộ ở mỗi vị trí phải đủ năng lực giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng sản phẩm của mình.

Đội ngũ này đòi hỏi phải có tư duy chiến lược, năng lực kiến tạo phát triển, nhìn được xu hướng dài hạn, dự báo đúng tác động chính sách; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách; biết lắng nghe ý kiến khác nhau, tôn trọng bằng chứng, có chính kiến, dám bảo vệ điều đúng.

Trước những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, cán bộ không được cầu an, né tránh mà phải chủ động đề xuất phương án, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, yêu cầu cao đối với cán bộ phải đi cùng với cơ chế: giao việc rõ, đánh giá đúng, sử dụng công bằng, đãi ngộ phù hợp và kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Không giao cho công nghệ quyền nhận xét, quyết định về cán bộ

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội rà soát đội ngũ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ và tính chất công việc; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực; xác định những năng lực còn thiếu ở từng cơ quan, lĩnh vực.

Việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc; quy hoạch phải “động” và “mở”, không khép kín trong từng đơn vị.

Việc đánh giá phải dựa trên chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm, chất lượng và mức độ đóng góp; kết quả đánh giá phải thực sự được sử dụng trong bố trí, đào tạo, đề bạt và sàng lọc cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển với sử dụng cán bộ. Luân chuyển phải có mục tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể; không luân chuyển chỉ để hoàn thiện hồ sơ, không đào tạo dàn trải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, đối chiếu, cảnh báo nhưng “không giao cho công nghệ quyền nhận xét, quyết định về cán bộ”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Media QH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xác định công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động trong toàn khối trước khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, gấp, chưa có tiền lệ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, phải thường xuyên đề cao yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.