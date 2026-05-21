Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Mục đích của kế hoạch là tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các ban đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và lộ trình triển khai.

Một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

Về công tác quán triệt nghị quyết và triển khai Kế hoạch thực hiện, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04 của Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết số 04 trong phạm vi phụ trách phù hợp với điều kiện thực tế.

Người đứng đầu gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính

Cũng theo kế hoạch, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị lưu ý, xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Kế hoạch số 03 nêu rõ việc nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm.

"Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", kế hoạch đề ra các nhiệm vụ.

Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Bộ Chính trị định hướng việc ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Bộ Chính trị gợi mở thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí cả về thời gian, cơ hội phát triển, nguồn lực và của cải, vật chất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổ chức bộ máy cần được kiện toàn; hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Hợp tác quốc tế cần được tăng cường, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Kế hoạch của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Viện KSND tối cao; Đảng ủy TAND tối cao; các ban Đảng Trung ương...