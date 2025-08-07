Tại họp báo Chính phủ chiều 7/8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng - người phát ngôn Bộ Công an thông tin về công tác chuẩn bị bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an xác định đây là sự kiện mang tính chất trọng đại của đất nước nên yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự là rất cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: Nhật Bắc

"Sự kiện năm nay là sự kiện cấp quốc gia, chúng ta có mời các đại biểu quốc tế tham dự. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm tập trung cao độ trong tháng 8. Trung ương có 15 hoạt động, trọng điểm là Triển lãm và hoạt động diễu binh, diễu hành với số lượng tham gia rất lớn", người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Trong đó, riêng diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của nhân dân. Ngoài ra còn có các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. Điều này cho thấy quy mô sự kiện rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chuẩn bị cho an ninh trật tự rất cao.

"Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện này là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một thứ trưởng làm trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước", ông Toản nói.

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh hai yêu cầu chính đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự lần này. Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện trong tháng 8 này.

Thứ hai là đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ vì đây cũng là ngày lễ đón khách quốc tế và nhân dân tham gia đông. Hơn nữa đây là thời điểm các đối tượng hay lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2025, trong đó tháng 8 là cao điểm nhất.

"Đến thời điểm này, Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tăng cường công tác quản lý và an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Toàn lực lượng sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đảm bảo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội và các bộ, ban, ngành, địa phương, trọng điểm là phối hợp với UBND TP Hà Nội để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong tháng.

"Có thể nói rằng, đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9", người phát ngôn Bộ Công an nói.