Ngày 21/8, đại diện Bộ Công an cho biết, vào sáng ngày 2/9 tới đây, lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Buổi lễ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những công tác quan trọng để các sự kiện diễn ra thành công là nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị chủ công thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các đơn vị.

Trung đoàn Đặc nhiệm thường xuyên tổ chức diễn tập xử lý các tình huống nghiệp vụ. Ảnh. Bộ Công an

Theo Bộ Công an, địa điểm tổ chức tại Quảng trường Ba Đình đem lại nhiều thuận lợi bởi đây là địa bàn quen thuộc, thuận tiện cho việc triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ; công tác bảo vệ có nhiều kinh nghiệm.

Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức các hoạt động, từ đó phân tích, đánh giá tình hình an ninh, trật tự có liên quan; xác định rõ mục tiêu, nguy cơ tiềm ẩn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều tổ mũi tác chiến tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn và lực lượng đặc nhiệm.

Tổ chức phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ phạm vi xử lý của từng đơn vị, đảm bảo thống nhất trong chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống nghiệp vụ.

Chỉ huy đơn vị tiến hành kiểm tra, khảo sát địa bàn bảo vệ. Ảnh: Bộ Công an

Cũng theo Thượng tá Thanh, Trung đoàn và các đơn vị liên quan đã xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án bảo vệ sát với tình hình thực tế; tổ chức tập luyện các kíp xe đặc chủng, tổ chức báo động chiến đấu cấp trung đoàn…

Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của buổi lễ; từ đó cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.