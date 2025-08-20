Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, do Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể hằng năm tùy theo tình hình thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB và XH (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành Thông báo quy định lịch nghỉ lễ 2/9/2025 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối nhà nước được nghỉ 4 ngày liên tục, gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định (1 ngày liền kề và ngày 2/9), 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật), từ thứ Bảy (30/8/2025) đến hết thứ Ba (2/9/2025).

Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 3 hay 4 ngày? Ảnh minh họa

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân hoặc ngoài nhà nước, lịch nghỉ sẽ do doanh nghiệp tự quyết định, nhưng bắt buộc đảm bảo đủ 2 ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Tùy theo chế độ nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp, số ngày nghỉ thực tế có thể khác nhau:

Với DN thực hiện nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần: Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/8 (thứ Bảy) đến 2/9 (thứ Ba).

Với DN thực hiện chỉ nghỉ Chủ nhật hàng tuần: Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ 31/8 (Chủ nhật) đến 2/9 (thứ Ba).

Không nghỉ cố định theo tuần: Doanh nghiệp vẫn phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề (trước hoặc sau) theo quy định pháp luật.

Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

Tóm lại, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay người lao động có thể được nghỉ 3 hoặc 4 ngày, tùy thuộc vào chế độ nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp. Trong trường hợp nào, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo ít nhất 2 ngày nghỉ hưởng lương.