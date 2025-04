Ngày 11/4, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA tổ chức sự kiện gặp mặt hội viên năm 2025 chủ đề “An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số” tại Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục A05, Phó Chủ tịch thường trực NCA phát biểu khai mạc sự kiện Gặp mặt hội viên NCA 2025. Ảnh: M.S

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an), Phó Chủ tịch thường trực NCA nhận định: Năm 2025 mở ra bối cảnh mới với những cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của Hiệp hội”, Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng A05 đã cập nhật thông tin về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh mạng, sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN).

Để thống nhất, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng. Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thống nhất chủ trương điều chuyển chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT về Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng A05 chia sẻ về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh mạng thời gian tới. Ảnh: M.S

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, là cơ quan được giao trực tiếp tiếp nhận ở cấp Bộ, chỉ trong thời gian rất ngắn, Cục A05 đã khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT để tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và các thủ tục hành chính, dịch vụ công. Mục tiêu là đảm bảo sự thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Cục A05 đã tiến hành rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin để đề xuất sửa đổi, hợp nhất, tạo hành lang thông thoáng, không gian phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Theo thống kê, dự kiến có 54 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin cần điều chỉnh, bổ sung, hợp nhất, bao gồm: 10 luật, 16 nghị định của Chính phủ; 1 quyết định của Thủ tướng và 27 Thông tư của Bộ trưởng. “Số lượng văn bản cần sửa rất nhiều, chúng tôi xác định sẽ tập trung trước vào những văn bản quan trọng”, ông Nguyễn Bá Sơn chia sẻ.

Đáng chú ý, theo đại diện A05, Bộ Công an đã đề xuất hợp nhất, hoàn thiện quy định pháp luật về an ninh mạng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015 thành Luật An ninh mạng năm 2025.

Đề xuất hợp nhất 2 luật là nhằm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ Công an về an ninh mạng. Luật An ninh mạng năm 2025 dự kiến sẽ áp dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, hiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2025.

Đối với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định, Thông tư liên quan, ông Nguyễn Bá Sơn cho hay: A05 đã xác định xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2025 theo trình tự rút gọn sau khi ban hành Luật và hợp nhất.

Cùng với đó, sẽ hợp nhất các nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính thành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo trình tự rút gọn.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện hệ thống quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng theo hướng hợp nhất, công nhận các tiêu chuẩn đã có về an toàn thông tin mạng, đổi tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn cho biết thêm.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc A05, MobiFone, FPT, NGS Consulting đã chia sẻ tới các hội viên về: Cách thức, định hướng hoạt động của Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia thời gian giới; vai trò của doanh nghiệp viễn thông trong đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng; vai trò của AI trong việc nâng cao an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tối ưu hệ thống phòng thủ số; nền tảng chia sẻ thông tin PIP trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.