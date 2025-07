Bộ Công an vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về dự thảo ban hành quyết định về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tài trợ tiền, tài sản từ nước ngoài cho các đối tượng trong nước có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và khủng bố, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Theo dự thảo quyết định, phạm vi điều chỉnh bao gồm các quy định về mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tài trợ từ nước ngoài cho các đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Đối tượng áp dụng bao gồm toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trong đó có 18 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, và 6 cơ quan thuộc Chính phủ.

Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc phối hợp là phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương. Mọi hoạt động phối hợp phải diễn ra thường xuyên, kịp thời, đúng chức năng và hiệu quả, đồng thời bảo mật thông tin, lực lượng, phương tiện và biện pháp theo đúng quy định.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng.

Bộ Công an là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trao đổi, cung cấp thông tin cho các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. Nội dung thông tin bao gồm: Âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân thù địch ở nước ngoài; danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan; dữ liệu điều tra, truy tố, xét xử các vụ án khủng bố, xâm phạm an ninh quốc gia; thông tin về cán bộ, công chức, viên chức nhận tiền, tài sản từ bên ngoài để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố; và các sơ hở trong kiểm soát dòng tiền, tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Mọi thông tin phải được cung cấp đúng tiến độ, không quá 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đóng quan trọng, có trách nhiệm cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng các dữ liệu tài khoản, giao dịch qua hệ thống ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài trợ khủng bố.

Ngân hàng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch qua hệ thống ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài trợ tiền, tài sản để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố).

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cung cấp các hồ sơ liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hồ sơ tiếp nhận nguồn vốn từ nước ngoài và tình hình phong tỏa, niêm phong tài sản tại các tổ chức tài chính thuộc phạm vi quản lý.

Cung cấp cho Bộ Công an thông tin về hoạt động vận chuyển tiền, đá quý cho biên giới

Bộ Tài chính có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu đảm bảo tiến độ, không vượt quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

Thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; “tài sản ảo”, “tiền ảo”; hoạt động vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Thông tin, hồ sơ, tài liệu, quy trình nội bộ về việc thực hiện trì hoãn, tạm ngừng lưu thông giao dịch; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố của các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về các vụ, việc có dấu hiệu phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố do Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện trong thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông để xác minh, làm rõ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo tiến độ, không vượt quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu.