Sáng 6/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông sau 1 tháng Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 1/1 - 31/1, toàn quốc xảy ra 1.702 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 917 người chết và 1.163 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, đã giảm 26,29% về số vụ, giảm 1,72% về số người chết và giảm 37,71% số người bị thương.

Riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người.

Vụ tai nạn giao thông trên đường Âu Cơ (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

"Theo thống kê từ ngành y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 11%, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28,9%. Đáng chú ý, số lượng người bệnh bị tai nạn nặng phải mổ cấp cứu giảm đáng kể", đại diện Cục CSGT thông tin.

Xử lý vi phạm giảm, ý thức chấp hành của người dân tăng

Về tình hình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 328 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 48.160 trường hợp, tương đương với 12,8%.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 70.426 trường hợp, giảm 10.484 trường hợp; vi phạm tốc độ 73.043 trường hợp, giảm 1.545 trường hợp...

Đáng chú ý, hành vi không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) là 5.106 trường hợp, giảm 2.957 trường hợp.

Số lượng người vi phạm lỗi vượt đèn đỏ giảm đến 36%. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT đánh giá, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao, tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng CSGT. Khách quốc tế đánh giá cao việc chấp hành của người dân.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Việc xử lý vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông “văn minh”, “hiện đại” và “an toàn”.

Cục CSGT sẽ tham mưu cho Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát hoàn thiện yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế, xã hội và tốc độ gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông.