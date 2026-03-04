Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương-phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Muốn vậy, theo Thủ tướng cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng: Xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp tình hình mới, kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương bám sát kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3.

Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị kịp thời, chất lượng các báo cáo, tài liệu trình Hội nghị Trung ương 2, nhất là các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về KTXH, tài chính, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ 34 hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất khóa 16, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết.

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước; tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về FDI.

Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng"

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng" hoặc ngược lại. Thủ tướng cũng lưu ý chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội. Thủ tướng gợi mở nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng).

Ảnh: Nhật Bắc

Về các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, các bộ ngành tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh.

Về nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương chủ trì triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, sử dụng nhiên liệu sinh học; rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh và có biện pháp xử lý phù hợp.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các địa phương cũng phải tập trung thực hiện nhiệm vụ này chứ không chỉ Trung ương. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo; tập trung ban hành các nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thủ tướng lưu ý là khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí KPI kiểm tra, đánh giá công việc của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 3.