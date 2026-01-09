Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, dự và chỉ đạo lễ tổng kết.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu ‘không để người dân nào không có nhà đón Tết’, Bộ Công an đã triển khai Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, quyết liệt, gắn với phong trào thi đua ‘Ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất’.

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức lễ khánh thành và bàn giao nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: N.X

Trong quá trình triển khai, Bộ Công an hỗ trợ từ 50–100 triệu đồng để xây dựng mỗi căn nhà mới; đồng thời huy động, vận chuyển và trao đến người dân hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc chữa bệnh; tổ chức hai đoàn công tác hỗ trợ khám, chữa bệnh và y tế dự phòng tại Huế và Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đóng góp một ngày lương, với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng; đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ vật tư, lương thực, thuốc men, hóa chất… với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an bàn giao nhà cho người dân ở TP Đà Nẵng trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: N.X

Lực lượng công an tại 9 tỉnh, thành miền Trung đã huy động hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và các trường CAND tăng cường hàng nghìn cán bộ, học viên trực tiếp tham gia chiến dịch, làm việc với tinh thần ‘3 ca, 4 kíp’, ‘vượt nắng thắng mưa".

Kết quả, đến nay Công an các địa phương Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã cơ bản hoàn thành xây dựng mới 419 căn nhà, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng 100% nhà ở, trường học, bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn.

Trung tướng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: N.X

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh: ‘Chiến dịch Quang Trung được triển khai với tinh thần thần tốc. Chỉ trong vòng 40 ngày, lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ’.

Thứ trưởng đề nghị biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả từ Chiến dịch Quang Trung trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: N.X

Thay mặt chính quyền và nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an cùng Công an các đơn vị, địa phương đã đồng hành, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Đồng thời, ông cam kết tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ người dân hoàn thiện nhà ở; tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, phát huy tinh thần Chiến dịch Quang Trung, giúp người dân khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.