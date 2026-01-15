Chiều 15/1, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy, ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai kế hoạch đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Lễ ra mắt được tổ chức tại Bộ Công an và kết nối trực tuyến với công an 34 tỉnh, thành phố. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Bộ Công an, Hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy từ thiết bị tại cơ sở, truyền về Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH của Bộ Công an và công an các địa phương. Hệ thống cũng hỗ trợ chỉ huy tác chiến trên bản đồ số, với các tính năng như tìm đường ngắn nhất, hiển thị thông tin đơn vị PCCC&CNCH, nguồn nước gần nơi xảy ra sự cố, vị trí xe chữa cháy theo thời gian thực…

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, khẳng định việc đưa vào vận hành hệ thống truyền tin báo cháy đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

“Mỗi thiết bị truyền tin báo cháy được lắp đặt, mỗi dữ liệu được cập nhật đúng, đủ, kịp thời là thêm một lớp an toàn cho người dân, cho doanh nghiệp và toàn xã hội”, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh nói.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ mô hình chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ truyền thống sang hệ thống công nghệ dữ liệu theo thời gian thực.

“Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số; từ phản ứng thụ động sang chủ động, nhanh chóng và hiệu quả”, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Hiện nay, 37 Trung tâm thông tin chỉ huy đã đi vào vận hành, gồm: 1 trung tâm thuộc Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; 2 trung tâm thuộc Phòng Tham mưu và 34 trung tâm thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của công an 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống có 437 trạm giám sát, tiếp nhận thông tin tại các Đội Chữa cháy & CNCH khu vực. Song song đó, hơn 1.000 thiết bị GPS đã được lắp đặt trên xe chữa cháy, tàu chữa cháy và các xe chuyên dùng để phục vụ giám sát hành trình, tối ưu điều động khi xảy ra sự cố.