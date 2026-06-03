Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về công tác đấu tranh xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an.

Cùng với Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng thì Bộ trưởng Công an cũng ban hành Điện số 38 với mệnh lệnh tổ chức cao điểm trên toàn quốc tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Toản cho biết đợt cao điểm kéo dài 3 tháng và sau gần 1 tháng triển khai đã thu được nhiều kết quả. Lực lượng công an ở 3 cấp đã triển khai công tác tham mưu hoàn thiện pháp luật để tăng cường công tác đấu tranh hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Về hoàn thiện pháp luật, các cơ quan đã rà soát, dự báo những hành vi vi phạm, tăng cường chế tài xử lý để tăng tính răn đe. Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng 2 hồ sơ liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự trên tinh thần này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời tại họp báo

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, lực lượng đã triển khai các biện pháp nhằm phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong đó, các lực lượng chức năng đã rà soát, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Một tháng qua, Bộ Công an đã xử lý 194 trang mạng, gồm 8 trang mạng phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an cũng phối hợp các lực lượng trong kiểm tra, phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả.

Về xử phạt hành chính, lực lượng công an đã xử phạt khoảng 216 cá nhân với số tiền xử phạt hơn 850 triệu đồng.

Thiếu tướng cũng đề nghị doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật, tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm. Bởi đây không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tham gia vào việc thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn.

Về tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhìn nhận công nghệ phát triển vô cùng nhanh chóng mang lại nhiều cơ hội và lợi ích, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức.

"Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam, bởi không gian mạng là môi trường không biên giới. Theo đó, Bộ Công an đã chủ động nhận diện từ sớm và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh" - ông Toản nói.

Bộ Công an sẽ tập trung xử lý quyết liệt đối với tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử lý nghiêm các hành vi thu thập, mua bán dữ liệu trái phép. Bộ cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng bởi các đối tượng thường tập trung thao túng ba yếu tố tâm lý gồm: lo sợ, tình cảm và lòng tham.

Mỗi người dân cần trang bị kỹ năng, nâng cao cảnh giác, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng, đồng thời chủ động kiểm tra, xác minh thông tin và liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để phòng ngừa rủi ro.