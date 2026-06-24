Sáng 24/6, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc.
Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ); liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê quán tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê quán tỉnh Thanh Hóa).
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Phó Thủ tướng thông tin cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và hơn 300.000 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này không chỉ là trách nhiệm trước lịch sử mà còn mang tính cấp bách khi phải chạy đua với thời gian. Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người mang theo mong mỏi tìm lại người thân suốt cả cuộc đời.
"Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là đối với các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ và lâu dài. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng.
Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận xác định danh tính liệt sĩ, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ.
Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và giám định ADN, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Sau lễ phát động, cơ quan chức năng tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, chương trình trao tặng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ cũng sẽ được tổ chức tại sự kiện.
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Quy trình thu mẫu thân nhân liệt sĩ
Bước 1: Người hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang bằng Tổ quốc ghi công đến Công an xã/phường nơi cư trú
Bước 2: Liên hệ cán bộ phụ trách và thực hiện kê khi 2 biểu mẫu của lực lượng CAND Xác định thông tin tối thiểu 2 người là thân nhân của liệt sĩ chưa xác định thông tin theo dòng ngoại (dòng mẹ) theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6: Mẹ đẻ liệt sĩ; Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột của liệt sĩ); Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; Bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); Anh, em con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ; Con của chị gái, em gái liệt sĩ.
Bước 3: Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức thu mẫu theo thời gian được lực lượng Công an xã/phường thông báo (khi đi mang theo căn cước công dân gắn chip).