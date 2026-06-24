Sáng 24/6, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân 3 liệt sĩ. Ảnh: Đình Hiếu

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ); liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê quán tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê quán tỉnh Thanh Hóa).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng thông tin cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và hơn 300.000 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này không chỉ là trách nhiệm trước lịch sử mà còn mang tính cấp bách khi phải chạy đua với thời gian. Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người mang theo mong mỏi tìm lại người thân suốt cả cuộc đời.

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi nhận được thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đình Hiếu

Các thân nhân liệt sĩ tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Hiếu

"Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là đối với các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ và lâu dài. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận xác định danh tính liệt sĩ, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và giám định ADN, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Đình Hiếu

Cơ quan chức năng tiến hành thu thập mẫu sinh phẩm ADN với thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Đình Hiếu

Sau lễ phát động, cơ quan chức năng tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, chương trình trao tặng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ cũng sẽ được tổ chức tại sự kiện.