Sáng 10/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch "không một mình" nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng.

Chiến dịch “không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP Hà Nội.

Chiến dịch "không một mình" được phát động nhằm chống dụ dỗ, bắt cóc online. Ảnh: Khánh Hòa

Thông qua chiến dịch, Liên minh Niềm tin số mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp đều chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, năm 2025 nổi lên xu hướng nguy hiểm bắt cóc trực tuyến nhằm vào học sinh, sinh viên - những người thiếu kỹ năng sống, dễ bị thao túng tâm lý.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ảnh: Khánh Hòa

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, bắt cóc trực tuyến là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, biến các em thành “tù nhân tinh thần” từ xa nhằm tống tiền hoặc buôn người. Thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ đồng, chưa kể những tổn thương tâm lý kéo dài.

Liên minh Niềm tin số ra đời đã dẫn dắt chiến dịch "không một mình" với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.