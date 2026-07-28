Chiều 28/7, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026. Đây là hội thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng CAND, quy tụ hơn 4.700 vận động viên thuộc 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao trên cả nước.

Hội thao diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 29/7 đến 7/8, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2026), đồng thời thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: VG

Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng, Chiến sĩ Công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ.

Thượng tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch tổ chức hội thao, Công an thành phố đã chủ động xây dựng các phương án, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ giải đấu.

Theo Thượng tá Nguyễn Kim Trung, với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, Đà Nẵng đã sẵn sàng cho hội thao. Công an thành phố đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm thi đấu và khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai hợp luyện trình diễn mô tô phục vụ hội thao. Ảnh: Lâm Anh

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết đây là hội thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Công an tổ chức. Sự kiện không chỉ là dịp biểu dương lực lượng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, hội thao năm nay có nhiều điểm mới khi các nội dung thi đấu được xây dựng theo hướng bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Lần đầu tiên, chương trình đưa vào các nội dung như bắn súng quân dụng ban đêm kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ; vượt vật cản dành cho cán bộ, chiến sĩ nữ; bơi vũ trang trên sông Hàn.

Điểm nhấn của hội thao là các màn biểu diễn, giao lưu của lực lượng quân nhạc, kỵ binh và mô tô đặc chủng với người dân, du khách. Đặc biệt, khoảng 40 mô tô đặc chủng dung tích 1.800cc sẽ tham gia trình diễn.