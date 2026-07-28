Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Có 19 ý kiến đồng ý với hồ sơ dự thảo Nghị định (2 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan tổ chức có liên quan; UBND 17 tỉnh, thành phố) và 19 ý kiến tham gia các nội dung cụ thể (9 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan tổ chức có liên quan; UBND 4 tỉnh, thành phố; 3 ý kiến của tổ chức; 3 ý kiến của công dân trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an).

Tự động phát hiện vi phạm bằng AI

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo là yêu cầu thiết bị giám sát phải có chức năng tự động phát hiện và cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây mất an toàn.

Thay vì chỉ lưu trữ dữ liệu đơn thuần, các thiết bị này sẽ sử dụng công nghệ AI để nhận diện trạng thái của người lái xe như: buồn ngủ, mệt mỏi, mất tập trung hoặc không chú ý quan sát phía trước. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, thiết bị sẽ tự động đưa ra cảnh báo thời gian thực để tài xế kịp thời điều chỉnh, ngăn chặn tai nạn.

Bộ Công an đề xuất thiết bị giám sát phải có chức năng tự động phát hiện vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Giải thích về việc không phân tích dữ liệu tập trung tại máy chủ mà yêu cầu thiết bị ngoại vi tự xử lý, cơ quan soạn thảo cho biết: Việc truyền dữ liệu "thô" về trung tâm để phân tích AI sẽ gây tốn kém hạ tầng truyền dẫn, đòi hỏi dung lượng lưu trữ cực lớn (Big Data) và quan trọng nhất là không đảm bảo được tính kịp thời để cảnh báo ngay lập tức cho lái xe.

Lo ngại về chi phí và quyền riêng tư

Trong quá trình lấy ý kiến, nhiều tổ chức và doanh nghiệp đã bày tỏ lo ngại về chi phí đầu tư. Ví dụ, một công ty công nghệ điện tử đã đề xuất cho phép tích hợp các loại thiết bị (giám sát hành trình, camera giám sát người lái, camera khoang khách) vào một sản phẩm duy nhất để tiết kiệm khoảng 30% chi phí. Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến này và chỉnh lý dự thảo theo hướng cho phép tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị.

Dữ liệu của ô tô kinh doanh vận tải được truyền về trung tâm giám sát của Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân cũng được đặt ra, UBND tỉnh Điện Biên nêu đề nghị bổ sung phân tích về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người lái xe, hành khách; nguyên tắc phân quyền khai thác, phạm vi sử dụng dữ liệu, thời hạn lưu trữ, nhật ký truy cập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu.

"Dữ liệu hình ảnh người lái xe và khoang chở khách là dữ liệu liên quan trực tiếp đến cá nhân. Việc bổ sung nội dung này trong tờ trình sẽ làm rõ hơn cơ sở chính sách, hạn chế nguy cơ lạm dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm tính thuyết phục khi trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định", UBND tỉnh Điện Biên đóng góp ý kiến.

Bộ Công an phản hồi ý kiến trên, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan về an ninh, trật tự và dự thảo Nghị định đã quy định về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người lái xe, hành khách, thời hạn lưu trữ dữ liệu, phạm vi sử dụng dữ liệu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; nội dung về phân quyền khai thác, nhật ký truy cập dữ liệu không thuộc phạm vi điều chỉnh của nội dung này.

Xe kinh doanh vận tải chiếm tới 37,1% tổng số vụ tai nạn giao thông Theo số liệu thống kê từ ngày 1/1/2025 đến 1/1/2026, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải đang diễn biến hết sức phức tạp. Dù nhóm phương tiện này chỉ chiếm khoảng 13,7% tổng số ô tô trên toàn quốc, nhưng các vụ tai nạn liên quan lại chiếm tới 37,1% tổng số vụ và gây ra 40,27% số người tử vong. Theo thống kê, cứ khoảng 1,6 vụ tai nạn liên quan đến xe khách hoặc xe tải nặng lại có 1 người thiệt mạng. Trước thực trạng này, Bộ Công an khẳng định việc ban hành Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách là nhiệm vụ "cần thiết và cấp thiết" nhằm thiết lập cơ chế giám sát, ngăn ngừa hiểm họa từ sớm