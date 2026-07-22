Chiều 22/7, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, trong phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng và dịch vụ.

Theo đó, ứng dụng được bổ sung mục "Kết nối thân nhân liệt sĩ", hỗ trợ người thân tra cứu, xác nhận và kết nối thông tin về liệt sĩ; đồng thời thêm chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc nhận thẻ căn cước.

Bên cạnh đó, VNeID cũng cập nhật dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp theo Thông tư số 101/2026/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Bộ Công an vừa cập nhật mục "Kết nối thân nhân liệt sĩ" trên VNeID. Ảnh: C06

Đại diện C06 cho biết, tính năng "Kết nối thân nhân liệt sĩ" được xây dựng nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện, giúp người dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ, tra cứu thông tin và thực hiện xác nhận quan hệ thân nhân.

Theo C06, tính năng này cũng góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ, phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để sử dụng tính năng, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức 2. Trên ứng dụng VNeID, người dùng chọn mục "Dịch vụ khác", tiếp đó chọn "Kết nối thân nhân liệt sĩ".

Tại đây, công dân chọn "Danh sách liệt sĩ", nhập thông tin để tra cứu và xem chi tiết. Nếu thông tin hiển thị trùng khớp, người dùng nhấn "Nhận thân nhân".

Sau đó, công dân cung cấp số điện thoại, chụp ảnh tài liệu chứng minh quan hệ thân nhân và nhấn "Xác nhận" để gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng.

Ngoài ra, tính năng còn hiển thị danh sách đã nhận thân nhân, giúp người dùng theo dõi lại các trường hợp đã đăng ký cùng thông tin của liệt sĩ và người xác nhận.