Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc lớn như các sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; Công ty Việt Trung; Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng - người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: X.Đ

Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các ông Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Đào Xuân Sinh... có sai phạm xuyên suốt vụ án, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỉ đồng.

Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng - người phát ngôn Bộ Công an cho biết đối với vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, đến ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra.

Trong đó, đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ.

Đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ. Quá trình điều tra đến nay các cơ quan đã thu hồi 15 tỉ đồng và kê biên 1 căn hộ.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 65 bị can.

Các bị can bị khởi tố về các tội danh gồm: "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đánh bạc".

"Đây là vụ án có số lượng bị can rất lớn với nhiều tội danh và đã thu hồi hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác", người phát ngôn Bộ Công an nói.