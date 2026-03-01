Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) và những người liên quan trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Kết luận điều tra chỉ ra rằng, quá trình thực hiện hai dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là YTTĐ) về việc tạo điều kiện để các nhà thầu được thực hiện những gói thầu này.

Đối với gói thầu XDBM-03 và XDVĐ-03, CQĐT xác định, khi chuẩn bị triển khai 2 gói thầu này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) đã liên hệ, đề nghị cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho Công ty AIC được tham gia vào gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sau này tham gia cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án xây dựng hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được bà Nguyễn Thị Kim Tiến giới thiệu gặp ông Nguyễn Chiến Thắng. Cựu Bộ trưởng trao đổi với nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ về việc Công ty AIC muốn làm gói thầu trên nhưng phải lưu ý giá của Công ty AIC sẽ rất cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trái) và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sau đó, ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) gặp, nhờ ông Thắng tạo điều kiện cho AIC được tham gia gói thầu, kèm lời hứa sẽ cảm ơn Ban YTTĐ số tiền 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ tìm hiểu thấy thiết bị của Công ty AIC có công nghệ tốt và giá không quá cao nên đã báo cáo lại với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và được cựu Bộ trưởng đồng ý.

Để tổ chức lựa chọn nhà thầu, Ban YTTĐ chỉ định thầu rút gọn Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vật liệu mới Công nghệ mới VSD (viết tắt: Công ty VSD) thực hiện gói thầu TVBM-08 và TVVĐ-08. Công ty VSD thành lập tổ chuyên gia để thực hiện.

Quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu XDBM-03 và XDVĐ-03, Ban YTTĐ có các quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu. Sau khi lập hồ sơ mời thầu, gói thầu XDBM-03 và XDVĐ-03, Công ty VSD gửi cho Ban YTTĐ để hoàn thiện trình tự, thủ tục phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu XDBM-03 và XDVĐ-03, có 4 nhà thầu đã mua hoặc hồ sơ mời thầu, nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất.

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Công ty VSD, có Liên danh Công ty AIC - Công ty Cổ phần Mopha được đánh giá đạt về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu và kết quả đánh giá về kỹ thuật đạt 973/1.000 điểm, đáp ứng điểm yêu cầu tối thiểu các nội dung. Hai liên danh còn lại bị đánh giá không đạt về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu.

Công ty AIC “lại quả” tiền tỷ sau khi trúng thầu

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Liên danh Công ty AIC - Công ty Cổ phần Mopha được mở hồ sơ đề xuất tài chính và được trúng thầu với giá dự thầu 70,197 tỷ đồng gói XDBM-03 và 69,858 tỷ đồng gói XDVĐ-03.

Ngày 3/11/2016, ông Nguyễn Chiến Thắng và liên danh trên ký 2 hợp đồng gói thầu. Đến ngày 31/12/2024, Ban YTTĐ đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban YTTĐ tạm ứng, thanh toán, ông Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng 1,8 tỷ đồng.