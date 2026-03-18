Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

Hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm

Tại cuộc họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung, trong đó có nhiều kết quả nổi bật thể hiện qua các con số đáng chú ý.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo.

Trong đó, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh đến việc đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội 14 của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể là: Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học và công nghệ Avatek và các cơ quan, tổ chức liên quan; vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM; vụ án liên quan đến việc giao đất tại khu vực Sân bay Nha Trang; vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, thời gian này các cơ quan đã phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Điển hình như vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Hay như vụ án “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TPHCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các cơ chế, chính sách mới, dự án, công trình trọng điểm quốc gia; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 22 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm toán, bám sát theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó phải kể đến việc Thanh tra Chính phủ đã triển khai 39 cuộc thanh tra; đã hoàn thành, ban hành 13 kết luận thanh tra; trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 1 chuyên đề Ban Chỉ đạo giao.

Một kết quả nổi bật nữa là Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ.

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 2 khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới (sau khi được Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 thông qua).

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý việc chỉ đạo tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án; hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Một nhiệm vụ nữa là việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc.

Một là vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

Hai là vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Ba là vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan.

Bốn là vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Năm là vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng lưu ý chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.