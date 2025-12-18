Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 60 quy định về giá bán điện, có hiệu lực từ ngày 2/12. Thông tư làm rõ về việc áp dụng giá điện sinh hoạt với trường hợp người thuê nhà ở, đồng thời làm rõ trách nhiệm của bên bán điện, chủ nhà cho thuê nhà và người thuê nhà.

Theo đó, tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ giao kết một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện của người thuê nhà.

Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê, chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình), Thông tư 60 quy định chi tiết cách tính tiền điện, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng điện.

Giá điện sinh hoạt hiện được tính theo 6 bậc, trong đó bậc cao nhất có giá 3.460 đồng/kWh. Ảnh: Hoàng Giám

Cụ thể, với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện), chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp thời hạn cho thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 2: Từ 101-200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà, căn cứ vào thông tin cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Theo đó, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để xác định số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt: 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Trường hợp người thuê nhà không giao kết hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì tổng tiền điện chủ nhà cho thuê thu của người thuê nhà không được vượt quá tiền trong hóa đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, người thuê nhà tại Hà Nội đang chịu mức giá điện từ 3.500-4.500 đồng/kWh tùy nơi. Trong khi đó, giá điện sinh hoạt hiện được tính theo 6 bậc, gồm: bậc 1 có giá 1.984 đồng/kWh, bậc 2 là 2.050 đồng/kWh, bậc 3 là 2.380 đồng/kWh, bậc 4 là 2.998 đồng/kWh, bậc 5 là 3.350 đồng/kWh và bậc 6 cao nhất là 3.460 đồng/kWh.

Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 cũng quy định rõ, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.