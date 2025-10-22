Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 ngày 3/3/2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 ngày 3/3/2025 về quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Điểm đáng chú ý, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 58 nhằm đơn giản hóa thủ tục thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện, thay vì phải xin nhiều loại giấy phép như trước đây. Việc này cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

Các nội dung cần thông báo gồm: tên tổ chức, cá nhân; quy mô công suất; địa điểm, thời điểm bắt đầu thực hiện, thời điểm hoàn thành. UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, hằng năm báo cáo Sở Công Thương.

Bộ Công Thương đang đề xuất nhiều cơ chế mới để khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Phương Anh

Trường hợp tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp phải gửi thông báo theo quy định. UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận và gửi thông báo đến đơn vị điện lực tại địa phương để phối hợp quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

Trường hợp có bán sản lượng điện dư, UBND cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo đến Sở Công Thương trong 5 ngày làm việc để quản lý theo quy định.

Với các tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất nhỏ hơn 1 kW (tính theo công suất bộ chuyển đổi nghịch lưu Inverter) không bắt buộc phải thông báo.

Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên và không đăng ký bán sản lượng điện dư có trách nhiệm gửi thông báo đến Sở Công Thương.

Sau đó, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan tại địa phương để quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tại dự thảo, Bộ Công Thương cũng đề xuất tăng tỷ lệ mua bán điện dư thừa tối đa từ 20% lên 50%. Việc này nhằm khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà trong giai đoạn đến hết năm 2030 theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Giá mua điện được tính theo giá thị trường bình quân của năm trước do đơn vị vận hành thị trường công bố, nhưng không vượt quá giá trần của điện mặt trời mặt đất cùng loại.

Với hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng, lắp trên công trình là tài sản công, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án 1 không được bán phần điện dư; phương án 2 cho phép được bán điện dư theo Nghị quyết của Quốc hội.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhắc lại nội dung quy hoạch điện VIII điều chỉnh nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 có 50% hộ gia đình Việt Nam (14 triệu hộ) lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Vì vậy, ông khẳng định ngành Công Thương rất mong muốn phát triển điện mặt trời mái nhà và không có lý gì gây khó dễ với người dân.

Song, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng lắp điện mặt trời mái nhà cần thông báo để ngành điện nắm bắt thông tin, công suất hệ thống của nguồn điện này, từ đó đảm bảo kế hoạch cung ứng cho hợp lý.

Ông cũng lưu ý, điện là ngành đặc thù nên có nội dung kỹ thuật. Do vậy, cần tư vấn để người dân hiểu, sử dụng kênh online, dịch vụ công trực tuyến để đăng ký.