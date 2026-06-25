Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp trước thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo dự thảo luật được Bộ Công Thương xây dựng, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sinh hoạt dự kiến sẽ có thay đổi.

Giá điện đang được áp dụng theo giá bán lẻ điện bậc thang tăng dần.

Theo cơ quan soạn thảo, cơ chế này phù hợp với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi nhu cầu điện tăng trưởng ở mức cao, thường xuyên trên 10% mỗi năm và có cường độ sử dụng năng lượng lớn. Biểu giá bậc thang không chỉ góp phần khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm mà còn hỗ trợ các hộ có thu nhập thấp tiếp cận điện năng ở mức cần thiết, phù hợp với khả năng chi trả.

Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mới với giá bán lẻ điện sinh hoạt. Ảnh: Hoàng Giám

Theo biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, tiêu thụ điện sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu tiêu thụ điện cả nước, chỉ sau nhóm khách hàng công nghiệp. Đây cũng là nhóm khách hàng được đánh giá khó điều chỉnh hành vi sử dụng điện hơn so với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Trong giai đoạn sắp tới, khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và việc phát triển nguồn cung có nhiều khó khăn, Bộ Công Thương cho rằng cần nghiên cứu các biện pháp để khách hàng sinh hoạt thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả hơn nữa.

Một trong những giải pháp được đề xuất là áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày (Time of Use - TOU) đối với khách hàng sinh hoạt.

Tuy nhiên, biểu giá TOU cho khách hàng sinh hoạt chỉ áp dụng với các khách hàng đủ điều kiện, không áp dụng với toàn bộ khách hàng sinh hoạt.

Dự luật và dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện lực được Bộ Công Thương gửi kèm cũng nêu rõ giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời với biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ với lợi nhuận hợp lý. Cơ chế tài chính và giá điện cũng nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình quản lý nhu cầu, tiết kiệm điện.

Do đó, dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép; đồng thời, bổ sung việc xây dựng quy định lộ trình áp dụng giá theo thời gian sử dụng trong ngày với khách hàng sinh hoạt để có cơ sở nghiên cứu, áp dụng.

Vào ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo quyết định này, giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương đương 5 giờ mỗi ngày; Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Giờ bình thường được tính từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h đối với các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tổng cộng 13 giờ mỗi ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường kéo dài từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm được áp dụng thống nhất từ 0h đến 6h hàng ngày.