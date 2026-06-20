Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Cục Điện lực (Bộ Công Thương) góp ý về khung giá phát điện năm 2026 cho loại hình điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có hệ thống pin lưu trữ (BESS).

Theo đó, EVN cho rằng, chi phí lắp đặt hệ thống lưu trữ được tính toán vào tổng mức đầu tư chung của dự án dẫn đến khung giá của loại hình điện mặt trời kết hợp BESS sẽ cao hơn loại hình nhà máy điện mặt trời không kết hợp BESS.

Từ đó, bên mua điện có xu hướng phải trả nhiều hơn đối với dự án có kết hợp hệ thống lưu trữ, tuy nhiên hiệu quả đầu tư và tính hiệu quả với hệ thống điện chưa rõ ràng.

Do vậy, trước khi Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt khung giá năm 2026 áp dụng cho nhà máy điện mặt trời có sử dụng kết hợp BESS, EVN kiến nghị bổ sung, làm rõ quy định về quyền và trách nhiệm điều khiển, mục tiêu lắp đặt, cơ chế huy động và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với đảm bảo khả dụng của hệ thống BESS.

Đồng thời, đánh giá nhu cầu hệ thống điện đối với việc lắp đặt hệ thống lưu trữ tại khu vực nhà máy điện mặt trời hoặc điện gió trước khi cho phép lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ, tránh hiện tượng dư thừa như tại một số nước lân cận.

Theo EVN, tổng mức đầu tư của dự án khiến khung giá điện của loại hình điện mặt trời kết hợp BESS cao hơn dự án điện mặt trời không có BESS. Ảnh: Bảo Khánh

Theo tính toán của EVN, khung giá điện mặt trời mặt đất có BESS năm 2026 khoảng 1.104,43-1.549,7 đồng/kWh tùy khu vực (Bắc, Trung, Nam) và phương án xác định suất đầu tư hệ thống lưu trữ. Trong đó, mức giá thấp nhất 1.104,43 đồng/kWh ghi nhận với điện mặt trời mặt đất ở miền Nam, mức cao nhất 1.549,7 đồng/kWh tại miền Bắc.

Tương tự, với điện mặt trời nổi có BESS, mức giá dao động từ 1.298,73-1.822,63 đồng/kWh. Trong đó, mức giá cao nhất được ghi nhận đối với phương án điện mặt trời nổi tại miền Bắc, còn mức thấp nhất ghi nhận tại miền Nam.

Để xây dựng khung giá điện, EVN giả định hệ thống lưu trữ có công suất bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời. Suất đầu tư BESS được tham khảo từ các dự án đấu thầu của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thị trường Trung Quốc và mức trung bình toàn cầu.

Ngoài ra, EVN cho biết một số thông số đầu vào phục vụ tính toán hiện chỉ mang tính tham khảo. Theo đó, để đảm bảo tính khách quan trước khi phê duyệt khung giá, EVN đề nghị Cục Điện lực - Bộ Công Thương lấy thêm ý kiến góp ý của các đơn vị tư vấn, tổ chức quốc tế độc lập có kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính các tỉnh, thành phố, EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn việc phân chia các tỉnh vào ba miền Bắc, Trung, Nam khi áp dụng các khung giá điện theo vùng để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.