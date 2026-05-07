Trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành lần này tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán với Mỹ; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị hạn chế; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra.

Những diễn biến trên khiến giá xăng dầu thế giới biến động trái chiều trong kỳ điều hành này. Trong đó, giá thành phẩm xăng RON92 thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 29/4 và 7/5 tăng 5,31%, lên 132,992 USD/thùng; xăng RON95 có giá 135,406 USD/thùng, tăng 2,8%; dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng 6,48%, lên mức 713,47 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm 2,62%, lùi về 153,654 USD/thùng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD cũng như căn cứ các quy định hiện hành về xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, đồng thời phản ánh xu hướng giá.

Liên bộ cũng quyết định không trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Hiện nhiều doanh nghiệp đã mở rộng kinh doanh xăng E10 ra nhiều tỉnh, thành phố ở nước ta. Trong đó, PVOIL và Petrolimex dự kiến bán xăng E10 ở tất cả các cửa hàng trong hệ thống từ ngày 15/5.

Theo đó, từ 15h hôm nay (7/5), giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 564 đồng/lít; xăng RON95-III giá không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.172 đồng/kg. Trong khi dầu diesel 0.05S giá không cao hơn 27.494 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong vòng một tháng trở lại đây, giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm tới 6 lần. Còn tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Giá xăng dầu ở Việt Nam đang thấp hơn so với một số nước. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ Công Thương nhấn mạnh, tính đến ngày 7/5, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Cụ thể, dù được Chính phủ trợ giá, song giá xăng ở Thái Lan và Campuchia vẫn ở mức cao, lần lượt là 34.849 đồng/lít, 34.779 đồng/lít; tại Lào giá xăng ở mức 41.134 đồng/lít; Chính phủ Trung Quốc khống chế giá xăng ở mức 34.406 đồng/lít; trong khi giá xăng tại Việt Nam là 24.354 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng ở nước ta đang thấp hơn Thái Lan 10.495 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 10.425 đồng/lít, thấp hơn Lào 16.780 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 10.052 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu ở Thái Lan là 32.837 đồng/lít; Campuchia là 36.419 đồng/lít; dầu tại Lào có giá 44.561 đồng/lít và tại Trung Quốc là 31.313 đồng/lít; giá dầu ở Việt Nam giảm còn 27.494 đồng/lít.

Như vậy, giá dầu diesel của Việt Nam đang thấp hơn giá dầu Thái Lan 5.343 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 8.925 đồng/lít, thấp hơn Lào 17.067 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 3.819 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).