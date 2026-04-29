Bộ Công Thương cho biết, thứ Năm (30/4) là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Do vậy, theo quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu kỳ này được thực hiện vào hôm nay (29/4).

Cũng theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ ở điều hành lần này tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu liên quan đến xung đột địa chính trị như: hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế; các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine tiếp diễn…

Song song đó, việc các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+ cũng tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng. Theo đó, giá thành phẩm xăng RON92 bình quân trên thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/4 và kỳ điều hành ngày 29/4 tăng 4,17%, lên mức 126,29 USD/thùng; giá xăng RON95 cũng tăng 4,18%, lên hơn 131,72 USD/thùng.

Giá các loại dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có mức tăng mạnh hơn. Trong đó, dầu diesel vọt lên mức 157,788 USD/thùng, tăng 7,76%; dầu mazut có giá 670,078 USD/tấn, tăng tới 10,02%.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và thực hiện các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, liên Bộ quyết định không thực hiện việc trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý (giá xăng E5 RON92 đang thấp hơn RON95-III 1.125 đồng/lít) để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đáng chú ý, sau kỳ điều chỉnh chiều 29/4, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng RON95-III ở Việt Nam chỉ ở mức 23.751 đồng/lít. Trong khi tại Thái Lan và Campuchia dù được Chính phủ trợ giá vẫn ở mức cao, lần lượt là 34.613 đồng/lít và 33.859 đồng/lít; tại Lào xăng có giá 45.616 đồng/lít và ở Trung Quốc giá xăng là 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Tương tự, giá dầu tại Thái Lan là 32.779 đồng/lít; Campuchia ở mức 37.146 đồng/lít; Lào là 52.208 đồng/lít; còn Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 31.313 đồng/lít. Tại Việt Nam, giá dầu diesel ở mức 28.172 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, liên bộ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).