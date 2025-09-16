Nếu không dám làm, cái nghèo sẽ chẳng bao giờ buông mình ra

Trong khu chuồng trại nằm dưới chân núi thôn Thạch Cừ, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa, tiếng dê be be xen lẫn tiếng dúi gặm tre ken két vang vọng khắp đồi. Bùi Văn Tú (SN 1988), chàng trai dân tộc Mường với nước da rám nắng, mở đầu câu chuyện bằng câu nói: “Nếu không dám làm thì cái nghèo sẽ chẳng bao giờ buông mình ra”.

Tuổi thơ của Tú gắn liền với những bữa cơm độn sắn và những đêm trằn trọc vì cái nghèo đeo bám. Năm 2006, dù đủ điều kiện vào đại học, Tú buộc phải từ bỏ ước mơ giảng đường.

“Nhà thuộc hộ nghèo, bố lại đau yếu, mẹ gồng gánh nuôi mấy anh em. Tôi không đành lòng để mẹ vất vả thêm nên quyết định nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình”, Tú nhớ lại.

Bùi Văn Tú tại mô hình phát triển kinh tế của gia đình. Ảnh Quỳnh Trâm

Những năm sau đó, anh vừa làm thuê khắp nơi vừa tranh thủ học trung cấp rồi liên thông đại học ngành tài chính - kế toán. Hành trang lớn nhất Tú mang theo khi rời giảng đường không phải tấm bằng, mà là khát vọng thoát nghèo và ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trở về địa phương, Tú tham gia công tác Đoàn và từng giữ chức Bí thư Đoàn xã (thời điểm đó là xã Thành An). Song song với công tác phong trào, anh khởi nghiệp trên hơn 1 ha đất gia đình bằng mô hình nuôi bò, dê, lợn nái và trồng mía.

Nhưng do thiếu kinh nghiệm, vốn liếng ít ỏi, cây trồng vật nuôi liên tục đổ bệnh và thất bại. Có thời điểm, Tú gần như trắng tay.

“Có lúc nản lắm nhưng tôi tự nhủ nếu bỏ cuộc thì mãi là người nghèo. Thế là lại làm tiếp”, anh cười kể.

Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi Tú tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do Huyện Đoàn tổ chức. Trong chuyến đi thực tế, anh bị thuyết phục bởi mô hình nuôi dúi - loài động vật gặm nhấm nhưng có giá trị kinh tế cao.

Thấy vậy, tận dụng chuồng cũ, Tú khởi đầu với 6 cặp dúi giống. Cuối tuần, anh rong ruổi khắp các tỉnh để học hỏi kinh nghiệm, mày mò kỹ thuật nuôi mới.

Đầu năm 2024, tích lũy vốn và kinh nghiệm, Tú mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng xây chuồng trại hiện đại, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm phù hợp cho dúi. Hiện trang trại nuôi khoảng 150 con dúi giống, 20 con dúi thương phẩm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, anh trồng thêm 2ha keo, mía, ngô và hơn 200 gốc măng - vừa làm thức ăn cho dúi, vừa bán hàng hóa ra thị trường.

Trang trại nuôi dúi của Tú hiện có gần 200 con. Ảnh: Quỳnh Trâm

Truyền 'lửa' lập nghiệp cho thanh niên miền núi

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, Bùi Văn Tú còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến nhiều thanh niên địa phương. Anh hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế Thành An - nơi tập hợp nhiều bạn trẻ dân tộc thiểu số có cùng chí hướng.

Câu lạc bộ đã gây dựng quỹ vay vốn hơn 80 triệu đồng, hỗ trợ nhiều mô hình chăn nuôi dê, ong, gà... giúp mỗi hộ có thu nhập ổn định khoảng 120 triệu đồng/năm.

Tú cũng đồng quản trị một nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, nơi chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên. Trong kế hoạch sắp tới, anh muốn hình thành chuỗi liên kết giữa các hộ - từ cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm, mở rộng sang nhiều mô hình nuôi phù hợp điều kiện miền núi.

“Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, giữ được niềm tin và không đầu hàng số phận, thì mọi con đường đều có thể dẫn đến thành công”, Tú nói.

Hình ảnh chàng trai trẻ kiên cường đứng dậy sau nhiều lần thất bại và thành công đã truyền động lực cho nhiều thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi trên hành trình lập nghiệp.

Quỳnh Trâm