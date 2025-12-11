Thứ trưởng Y Thông trao quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu DTTS, người có uy tín. Ảnh: Thanh Hải

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ, cùng hơn 40 đại biểu là người có uy tín ở các xã biên giới.

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, trở thành nhân tố quan trọng trong các phong trào ở thôn bản, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Người có uy tín có cùng ngôn ngữ, văn hóa và am hiểu phong tục tập quán của địa phương, được nhân dân tín nhiệm, vì vậy đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng bào.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh: Hội nghị là dịp chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ở vùng DTTS dọc tuyến biên giới. Ảnh: Thanh Hải

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, người có uy tín đã gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng; tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong thôn bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Thực tế cho thấy, vùng giáp biên tỉnh Nghệ An những năm qua bảo đảm tiêu chí “ba yên”, là yên dân, yên địa bàn, yên biên giới. Đời sống đồng bào vùng giáp biên ngày càng ổn định, người dân chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống... Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi mỗi năm giảm hơn 3%, hiện nay chỉ còn hơn 8,8%.

Các đại biểu các DTTS và người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh: Hội nghị là dịp chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ở vùng DTTS dọc tuyến biên giới; các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, đồng thời cảnh giác trước tình trạng di cư tự do, lừa đảo ở khu vực biên giới.

Thứ trưởng Y Thông trao quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các đại biểu DTTS, người có uy tín như một lời động viên, sẻ chia ấm áp. Ảnh Thanh Hải

Theo Thứ trưởng Y Thông, mỗi người có uy tín là một “hạt nhân” thắp lửa phong trào vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chính sự nêu gương, phát huy vai trò của người có uy tín đã khơi dậy phong trào thi đua phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, gìn giữ bản làng bình yên, no ấm. Những đóng góp thầm lặng của mỗi người có uy tín đang góp thêm giải pháp, cách làm hay trong quản lý quan hệ dân tộc - tôn giáo xuyên biên giới ở giai đoạn mới.