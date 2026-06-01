Ngày 28/5, Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có thông tin nhanh phản hồi về vụ việc người dân bức xúc vì phải chờ đợi lâu, gặp phiền hà khi đi nhận hỗ trợ. Trong đó, có trường hợp phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp.

Sở NN&MT cho biết mức hỗ trợ được xác định dựa trên diện tích thiệt hại, mức độ ảnh hưởng và định mức theo quy định. Tuy nhiên, việc tổ chức chi trả và công tác thông tin, giải thích chính sách tại địa phương chưa phù hợp thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân.

UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện, không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn khi nhận các khoản hỗ trợ có giá trị nhỏ.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin, giải thích chính sách rõ ràng, lựa chọn phương thức chi trả phù hợp, thuận tiện cho người dân.

Các sở, ngành được giao rà soát, hướng dẫn việc kê khai, thẩm định, chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, sau bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đến nay, Gia Lai đã hoàn thành sửa chữa 27.522 căn nhà, đạt 100% kế hoạch; đồng thời xây dựng mới toàn bộ số nhà bị sập đổ, cuốn trôi do bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kiểm tra tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai. Ảnh: Ng.Minh

Tỉnh cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường bị thiệt hại nặng và triển khai 16 dự án cấp bách bố trí ổn định dân cư cho hơn 1.800 hộ dân vùng thiên tai.

Đối với các hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà bị sập hoàn toàn, 5 triệu đồng đối với nhà tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà hư hỏng một phần. Các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ gạo, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Gia Lai đã huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, công trình công cộng.

Các căn nhà tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng (xã Đăk Song) đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Ng. Minh

Tính đến hết 31/12/2025, tỉnh đã chi tổng kinh phí 1.587,458 tỷ đồng để kịp thời phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Để khôi phục sản xuất, Sở NN&MT đã đề xuất hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai là trên 452 tỷ đồng cho 61 địa phương (lần đề xuất thứ nhất).

Mới đây, Sở NN&MT tiếp tục đề xuất bổ sung hơn 50,5 tỷ đồng cho 21 địa phương. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với các lĩnh vực cây trồng, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025.

Việc tổng hợp thiệt hại và đề xuất hỗ trợ được thực hiện theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, công khai, minh bạch và không trùng lặp chính sách.

Nam Hà