Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà Tết tới Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang và Hòa thượng Danh Đổng tại chùa Cà Nhung

Ngày 11/4, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại An Giang.

Đoàn đã đến thăm người có uy tín, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Hòa thượng Danh Đổng tại chùa Cà Nhung, thăm Hòa thượng Chau Sơn Hy, trụ trì chùa Sà Lôn.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Y Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi, người có uy tín cùng đồng bào Khmer; gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng; đồng thời, mong muốn bà con Khmer tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao quà Tết tới người có uy tín, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông mong các vị tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu

Thứ trưởng mong muốn những người có uy tín tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, vận động bà con các dân tộc tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển; luôn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Đối với Phật giáo Nam tông Khmer, nhiều chính sách đã được triển khai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà Tết tới những người có uy tín ở chùa Cà Nhung

Tại cuộc gặp, Hòa thượng Danh Đổng - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh - đã thông tin khái quát về tình hình đời sống của đồng bào Khmer cũng như hoạt động của hội sau khi địa phương thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức.

Hòa thượng Danh Đổng cho biết, sau sáp nhập, do trước đây tỉnh An Giang (cũ) chưa có Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước nên bước đầu gặp một số khó khăn về tổ chức và phương thức hoạt động. Tuy nhiên, đến nay bộ máy cơ bản đã ổn định, các hoạt động của hội từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Y Thông và đoàn công tác thăm Hòa thượng Chau Sơn Hy và sư sãi chùa Sà Lôn

Với vai trò Chủ tịch Hội và là người có uy tín trong đồng bào Khmer, Hòa thượng khẳng định sẽ tiếp tục vận động sư sãi, phật tử và đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện địa phương sau sáp nhập.

Hòa thượng Danh Đổng cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để đồng bào Khmer phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, có thêm cơ hội vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Tại các xã U Minh Thượng và Long Thạnh, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc và tôn giáo, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thứ trưởng Y Thông và Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha trao quà tới bà con dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại xã U Minh Thượng

Thứ trưởng Y Thông cũng đánh giá cao tỉnh An Giang đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong việc chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer.

Đến thăm, tặng quà Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang 1, Thứ trưởng Y Thông gửi lời chúc năm mới đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thứ trưởng Y Thông trao quà Tết tới bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Thạnh

Thứ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đang tập trung xây dựng hơn 200 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, trong đó đào tạo nhiều con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được đầu tư khang trang, cùng với các chính sách hỗ trợ đồng bộ đã giúp học sinh yên tâm học tập.

Đối với các kiến nghị của giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang 1, Thứ trưởng Y Thông cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tháo gỡ, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em.

Thứ trưởng Y Thông trao quà Tết cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang 1

Thứ trưởng Y Thông và đoàn công tác đã trao quà cho chư tăng, sư sãi, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang 1 cùng 35 người có uy tín và 70 hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Y Thông cũng đến thăm, chúc Tết và tặng quà nguyên lãnh đạo ban, ngành là dân tộc Khmer của tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Y Thông thăm, trao quà Tết cho ông Lâm Hoàng Sa - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Dân vận tỉnh Kiên Giang (cũ).