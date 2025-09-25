Trong ngày tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trao quà cho người có uy tín và hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Như Thanh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.
Trước khi khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trao tặng 59 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nông Cống và trao tặng 40 phần quà cho người có công, hộ nghèo tại địa phương.
Bà Phạm Thị Nòi (75 tuổi) ở thôn Đồng Mưa, xã Như Thanh, chia sẻ: “Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên được gặp và trực tiếp nhận quà từ Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo. Dù tuổi đã cao, tôi vẫn mong con cháu đưa đến đây để được tận tay nhận quà từ Bộ trưởng”.
Một số hình ảnh Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho người có uy tín và hộ nghèo: