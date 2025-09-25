Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Như Thanh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Trước khi khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trao tặng 59 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nông Cống và trao tặng 40 phần quà cho người có công, hộ nghèo tại địa phương.

Bà Phạm Thị Nòi (75 tuổi) ở thôn Đồng Mưa, xã Như Thanh, chia sẻ: “Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên được gặp và trực tiếp nhận quà từ Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo. Dù tuổi đã cao, tôi vẫn mong con cháu đưa đến đây để được tận tay nhận quà từ Bộ trưởng”.

Một số hình ảnh Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho người có uy tín và hộ nghèo:

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao quà cho người dân ở xã Nông Cống. Ảnh: Lê Dương

Bộ trưởng trao đổi, chia sẻ với người dân. Ảnh: Lê Dương

Ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa - cùng trao quà cho người dân. Ảnh: Lê Dương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho người dân xã Nông Cống. Ảnh: Lê Dương

Bà Phạm Thị Nòi (75 tuổi) vui mừng nhận quà từ Bộ trưởng. Ảnh: Lê Dương

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cùng tham gia tặng quà. Ảnh: Lê Dương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lắng nghe ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Lê Dương

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nông Cống. Ảnh: Lê Dương