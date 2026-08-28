Đoàn công tác do ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc và tôn giáo làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ dân tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm. Đây là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất do bão số 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc và tôn giáo cùng ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn trao quà cho các hộ dân xã Tràng Định.

Tại các điểm đến, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Viết Hưng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại; đồng thời trao những phần quà nhằm giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt.

Ông Nguyễn Viết Hưng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào DTTS chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương chủ động theo dõi diễn biến của thiên tai để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc và tôn giáo trao quà cho các hộ dân tại xã Thất Khê

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao 47 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 47 hộ nghèo, gia đình chính sách là người DTTS bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó, xã Thất Khê có 17 hộ, Tràng Định 26 hộ và Na Sầm 4 hộ.

Ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn trao quà cho các hộ dân tại xã Thất Khê

Tại xã Thái Bình, đoàn đến thăm, động viên gia đình nạn nhân Dương Phúc Hình ở thôn Khe Đa, người tử vong trong vụ sạt lở taluy làm sập nhà và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình.

Đoàn cũng trao 20 triệu đồng hỗ trợ xã Tràng Định, một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, để địa phương có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác trao quà cho gia đình anh Hoàng Văn Páo, thôn Hoàng Việt, xã Na Sầm bị sập nhà

Theo thống kê của tỉnh Lạng Sơn, bão số 4 khiến 1 người tử vong, khoảng 4.031 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, 362 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc ảnh hưởng do sạt lở; khoảng 3.623 nhà bị ngập nước; 46 công trình phụ bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh ước tính có khoảng 2.687ha cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp bị ngập, đổ, gãy và ảnh hưởng. Hơn 100 con gia súc và hơn 6.000 con gia cầm bị chết; thiệt hại về thủy sản đang tiếp tục được rà soát, thống kê. Đoàn Công tác hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ sạt lở taluy làm sập nhà ở thôn Khe Đa, xã Thái Bình



Trong số các địa bàn chịu ảnh hưởng, Thất Khê và Tràng Định là hai xã bị thiệt hại nặng do cơn bão số 4. Tại xã Thất Khê, khoảng 1.250 hộ dân và 300ha hoa màu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Tại xã Tràng Định, mưa lũ làm 893 hộ bị ngập, 9 hộ bị sạt lở; Khoảng 410ha lúa, ngô và hoa màu bị ngập. Địa phương đã di dời 410 hộ cùng 3 lán tạm đến nơi an toàn.

Những phần quà được trao trong thời điểm người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào DTTS, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.