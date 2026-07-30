Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã tiếp xã giao bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa UNDP với Ủy ban Dân tộc trước đây, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngày 4/11/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UNDP đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thỏa thuận tập trung vào thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); phát triển sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng khi sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, các đơn vị chuyên môn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng UNDP đã tích cực phối hợp, xúc tiến các công việc theo đúng tinh thần thỏa thuận. Một số hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân tộc đã được triển khai.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa UNDP với Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trao đổi về chính sách dân tộc của Việt Nam, Bộ trưởng khẳng định Đảng và Chính phủ luôn coi trọng công tác dân tộc. Trong các chiến lược, chương trình, đề án lớn về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm.

“Mục tiêu nhất quán là bảo đảm 53 DTTS bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; có cơ hội tham gia và thụ hưởng công bằng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, dù Chính phủ Việt Nam đã dành nhiều nguồn lực đầu tư, điều kiện tự nhiên phức tạp, địa hình chia cắt và dân cư phân tán vẫn gây không ít trở ngại. Khả năng tiếp cận hạ tầng số, thiết bị và kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa chưa được cấp điện ổn định hoặc còn nằm trong khu vực lõm sóng, trắng sóng viễn thông. Từ nay đến năm 2027, Chính phủ tiếp tục ưu tiên khắc phục những bất cập này, tạo nền tảng để người dân tiếp cận dịch vụ công, giáo dục, y tế, thông tin và các cơ hội phát triển trên môi trường số.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn UNDP chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển dữ liệu chuyên ngành; nâng cao kỹ năng số và xây dựng các mô hình sinh kế số thiết thực cho người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị UNDP, từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, góp phần cung cấp cho bạn bè quốc tế những thông tin khách quan về nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn tiếp tục nhận được những khuyến nghị chính sách từ UNDP, qua đó kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội phù hợp hơn với mục tiêu phát triển bình đẳng, bền vững của các dân tộc.

UNDP sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Về phần mình, bà Ramla Khalidi đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và những chuyển biến tích cực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trong thời gian qua.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo bà Ramla Khalidi, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong giảm nghèo, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và mở rộng cơ hội phát triển cho những cộng đồng còn nhiều khó khăn.

Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam ghi nhận kết quả hợp tác giữa hai bên trong các vấn đề liên quan đến thực hiện Công ước CERD; phát triển kinh tế, hỗ trợ khởi nghiệp; bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách.

Bà Ramla Khalidi nhấn mạnh, UNDP đã có thời gian hợp tác lâu dài với Việt Nam, đặc biệt là với Ủy ban Dân tộc trước đây và Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm.

Đại diện UNDP khẳng định sẵn sàng tham gia, đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. UNDP cũng cởi mở với những đề xuất, sáng kiến từ phía Bộ.

Bà Ramla Khalidi tin tưởng Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình và hoạt động thiết thực, qua đó tạo thêm nhiều kết quả tích cực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hai bên thống nhất kế thừa những kết quả đã đạt được, tăng cường trao đổi giữa các đơn vị chuyên môn và xây dựng kế hoạch phối hợp cho những năm tiếp theo.