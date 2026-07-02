Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quà cho Người có uy tín xã Lạc Dương

Tham gia Đoàn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng lãnh đạo địa phương.

Tại UBND xã Lạc Dương, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc để bản làng ngày càng phát triển.

Dịp này, Bộ trưởng đã trao 24 phần quà cho Người có uy tín, 78 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn DTTS trên địa bàn xã. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao tặng quà cho tập thể của xã.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà tại xã Lạc Dương

Xã Lạc Dương hiện có 15 thôn với 3.119 hộ, 14.211 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 84,28% dân số toàn xã. Toàn xã có 4 tôn giáo với 17 cơ sở tôn giáo, 11.781 tín đồ, chiếm gần 81% so với dân số trên địa bàn xã.

Trong năm 2025, xã Lạc Dương được phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 2 tỷ đồng.

Xã Lạc Dương có 84,28% dân số là đồng bào DTTS

Từ nguồn vốn này, xã đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông phục vụ sản xuất, đời sống; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi...