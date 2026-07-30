Tại chương trình, Đoàn công tác trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất) và 36 suất quà cho Người có uy tín (500 nghìn đồng/suất). Những phần quà là sự động viên, chia sẻ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân xã Tủa Chùa trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà cho các gia đình hộ nghèo tại xã Tủa Chùa



Thứ trưởng khẳng định, công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Các chương trình, chính sách, trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc.

Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cùng các chính sách trong lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà cho Người có uy tín của xã Tùa Chùa



Đề cập đến vai trò của Người có uy tín, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh đây là lực lượng quan trọng, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời đề nghị đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Thứ trưởng mong muốn các gia đình còn sức lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên, chủ động phát triển sản xuất, tận dụng các chính sách hỗ trợ để từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ các nhóm yếu thế, thực hiện hiệu quả chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.