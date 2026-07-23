Chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ

Tại các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Nguyễn Viết Hưng chuyển lời hỏi thăm, chia sẻ của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tới đồng bào. Đồng thời, mong muốn bà con sớm vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác thăm hỏi bà con xã Mường Than. Ảnh: Trọng Bảo

Ông Hưng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, huy động các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo, bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ.

Ông Nguyễn Viết Hưng chia sẻ những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ. Ảnh: Trọng Bảo

Chia sẻ với khó khăn, mất mát của bà con nhân dân, đoàn công tác đã trao tặng 37 suất quà cho các hộ dân có người chết, bị thương, các hộ bị mất nhà ở; tặng 2 suất quà cho UBND xã Pắc Ta và Mường Than.

Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Theo thống kê của tỉnh Lai Châu, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 1.186 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 38 nhà bị sập hoàn toàn, 59 nhà hư hỏng từ 30 - 50%, 853 nhà hư hỏng dưới 30%, 30 nhà bị ngập nước; 526 hộ dân phải sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Tặng quà các hộ gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Bảo

Thiên tai cũng làm hơn 697 ha cây trồng bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt, trường học, trụ sở và tài sản của người dân bị hư hỏng. Tổng thiệt hại trên toàn tỉnh ước tính khoảng 550 tỷ đồng...

Trao quà cho các hộ gia đình có người bị thương. Ảnh: Trọng Bảo

Đặc biệt, tại xã Mường Than, mưa lũ đã làm 7 người chết, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Lũ quét, sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng, Sắp Ngụa, Khì và Nậm Vai. Trên 200 ngôi nhà bị hư hỏng; trong đó, 24 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 nhà bị hư hỏng không thể khắc phục, 156 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Gần 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị vùi lấp, cuốn trôi.

Trao quà cho các hộ dân bị mất nhà ở. Ảnh: Trọng Bảo

Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Quốc lộ 32 có khoảng 800m bị sạt lở gây ách tắc giao thông; Quốc lộ 279 xuất hiện 3 điểm sạt lở; khoảng 1.830m đường giao thông nội bản, 2,5km kênh thủy lợi và 30 cột điện bị hư hỏng… Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại xã Mường Than khoảng 250 tỷ đồng.

Đoàn đã fhăm hỏi, động viên anh Phạm Thanh Hải có vợ và 2 con thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Trọng Bảo

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 1 nghìn người gồm quân sự, công an cùng chính quyền và người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Gần 400 hộ dân với trên 1.600 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Đi kiểm tra thực tế thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Mường Than. Ảnh: Trọng Bảo

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân mất nhà hoàn toàn (dự kiến 30 ngày sẽ hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân); đồng thời, xây dựng phương án tái định cư tập trung cho khoảng 250 hộ dân.