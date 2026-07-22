Lai Châu:

Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 đã cuốn theo đất đá, cây cối, tràn xuống khu vực dọc Quốc lộ 32 qua xã Mường Than, khiến 7 người tử vong, 1 người mất tích và nhiều nhà dân bị hư hỏng, sập đổ. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Mưa lũ tại Lai Châu đã khiến 7 người tử vong, 1 người mất tích và 10 người bị thương. Khoảng 200 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 24 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 nhà bị hư hỏng không thể khắc phục, 156 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Gần 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị vùi lấp, cuốn trôi. Ảnh: Kim Thành

Tại khu vực Đội 11 Đảm bảo giao thông cũ, nay thuộc bản Chít, xã Mường Than, lũ quét để lại cảnh tượng tan hoang. Nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn mất một phần, chênh vênh có thể sập bất cứ lúc nào.

Đất đá tràn xuống đường, nhiều vị trí bị vùi lấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Người dân cùng lực lượng chức năng đang dọn dẹp, thu gom đất đá, khắc phục hậu quả và bảo đảm giao thông.

Lũ quét cũng khiến nhiều hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời xử lý các điểm sạt lở, ách tắc giao thông.

Những hình ảnh tan hoang sau lũ quét tại Lai Châu:

Những ngôi nhà bị lũ cuốn trơ móng, chênh vênh chờ sập. Ảnh: Kim Thành

Tổng thiệt hại tại xã Mường Than ước khoảng 250 tỷ đồng. Ảnh: Kim Thành

Nước lũ tràn vào nhà dân, để lại bùn đất và cây cối ngổn ngang. Ảnh: Kim Thành

Khung cảnh tan hoang sau lũ quét, bùn đất và cây cối ngổn ngang khắp nhà dân. Ảnh: Kim Thành

Mưa lớn dồn dập, kết hợp địa hình dốc và địa chất phong hóa mạnh, khiến đất đá, cây cối từ sườn núi tràn xuống thung lũng Mường Than, gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Kim Thành

Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến xã Mường Than, tỉnh Lai Châu kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, khắc phục lũ quét, sạt lở, xử lý các điểm ách tắc giao thông và vệ sinh môi trường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao xây dựng nhà ở cho 24 hộ dân bị mất nhà do mưa lũ, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 500 tỷ đồng do mưa lũ phía Bắc Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 6 người tử vong, 2 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở.

Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ, người đàn ông nằm bên quan tài vợ con Lũ cuốn trôi vợ, hai con cùng căn nhà và toàn bộ tài sản, người đàn ông ở Lai Châu mất tất cả, không còn nước mắt để khóc.



