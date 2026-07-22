Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 đã cuốn theo đất đá, cây cối, tràn xuống khu vực dọc Quốc lộ 32 qua xã Mường Than, khiến 7 người tử vong, 1 người mất tích và nhiều nhà dân bị hư hỏng, sập đổ. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân cũng bị ảnh hưởng.
Tại khu vực Đội 11 Đảm bảo giao thông cũ, nay thuộc bản Chít, xã Mường Than, lũ quét để lại cảnh tượng tan hoang. Nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn mất một phần, chênh vênh có thể sập bất cứ lúc nào.
Đất đá tràn xuống đường, nhiều vị trí bị vùi lấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Người dân cùng lực lượng chức năng đang dọn dẹp, thu gom đất đá, khắc phục hậu quả và bảo đảm giao thông.
Lũ quét cũng khiến nhiều hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời xử lý các điểm sạt lở, ách tắc giao thông.
Những hình ảnh tan hoang sau lũ quét tại Lai Châu:
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Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến xã Mường Than, tỉnh Lai Châu kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, khắc phục lũ quét, sạt lở, xử lý các điểm ách tắc giao thông và vệ sinh môi trường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao xây dựng nhà ở cho 24 hộ dân bị mất nhà do mưa lũ, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.