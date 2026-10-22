Ngày 22/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị xin ý kiến, tham vấn dự thảo Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ 6.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, khẳng định nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

Những quy định này thể hiện cam kết của Việt Nam trong bảo đảm bình đẳng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ngăn ngừa các hành vi phân biệt đối xử.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại hội nghị.

“Trên cơ sở đó, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc hiến định về bình đẳng và không phân biệt đối xử; đồng thời triển khai các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các dân tộc”, Thứ trưởng cho biết.

Theo Thứ trưởng Y Thông, việc xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ 6 không chỉ nhằm đánh giá việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam mà còn là dịp rà soát kết quả cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, pháp luật vào thực tiễn; nhận diện những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Công ước.

Báo cáo quốc gia được Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng công phu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, chính xác và sát với tình hình thực tế.

Toàn cảnh hội nghị tham vấn, xin ý kiến về dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 6.

Thượng tá Nguyễn Thu Huyền, Phó trưởng phòng (Cục Đối ngoại, Bộ Công an) đánh giá dự thảo Báo cáo quốc gia được Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng nghiêm túc, công phu trên cơ sở tổng hợp thông tin do các bộ, ngành và địa phương cung cấp. Bố cục báo cáo đã thể hiện tương đối đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban Công ước CERD.

Bên cạnh đó, bà Huyền góp ý về bố cục báo cáo và việc hoàn thiện thể chế pháp lý tại một số điều trong dự thảo.

Thượng tá Nguyễn Thu Huyền đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Đà Nẵng nêu một số đề xuất như: bổ sung nội dung tổng hợp các chính sách đặc thù và mô hình sáng tạo cấp địa phương; thể hiện nổi bật vai trò chủ thể và tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số; gắn kết việc báo cáo Công ước CERD với các chiến lược phát triển dài hạn của địa phương...

Dự kiến hoàn thiện báo cáo trong quý 2/2027

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Chi Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cho biết lộ trình xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6 được triển khai qua nhiều giai đoạn.

Bà Trần Chi Mai cho biết lộ trình xây dựng Báo cáo quốc gia được triển khai qua nhiều giai đoạn.

Tổ soạn thảo được thành lập vào tháng 3 năm 2026; việc tổng hợp thông tin và xây dựng dự thảo báo cáo diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8. Tháng 7, hội thảo kỹ thuật về cơ sở dữ liệu xây dựng báo cáo được tổ chức.

Tháng 10, cơ quan chủ trì tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo lần thứ nhất. Tháng 11, dự thảo lần thứ hai được gửi xin ý kiến các bộ, ngành. Đến tháng 12, tổng hợp, tiếp thu, giải trình và xin ý kiến thành viên Tổ soạn thảo đối với dự thảo lần thứ ba.

Trong quý 1/2027, dự thảo lần thứ tư sẽ được tham vấn các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ; đồng thời được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Trong quý 2, báo cáo sẽ được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ, sau đó dịch và gửi tới Ủy ban Công ước.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Y Thông đã tặng các phần quà của Bộ cho người có uy tín ở Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Y Thông cảm ơn các đại biểu đã tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 6 của Việt Nam về thực hiện Công ước CERD.

Thứ trưởng nhấn mạnh, những ý kiến xuất phát từ thực tiễn có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện báo cáo, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, chính xác, phù hợp với yêu cầu của Công ước.