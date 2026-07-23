Ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (đang dâng hương) cùng đoàn công tác của Bộ dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Tiến

Ngày 23/7, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Cùng đi với đoàn công tác của Bộ, có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng trị.

Trong buổi sáng, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho thương, bệnh binh ở Quảng Trị. Ảnh: Phạm Tiến

Trong chuỗi hoạt động tri ân tại Quảng Trị, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thăm hỏi, trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan.

Chiều 23/7, đoàn công tác của Bộ đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và chiến sĩ cách mạng tiêu biểu là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, 43 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã Cồn Tiên, Bến Quan và Kim Ngân được nhận quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Bà Hồ Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho người có công. Ảnh: Phạm Tiến

Đoàn công tác của Bộ cũng hỗ trợ 200 suất quà cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ba xã Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan được tặng mỗi địa phương 20 triệu đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội.

Tại xã Cồn Tiên, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót, 94 tuổi, ở thôn Tân An. Thứ trưởng Y Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên mẹ và bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát của gia đình đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thứ trưởng Y Thông tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót. Ảnh: Phạm Tiến

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân gửi lời cảm ơn đoàn công tác của Bộ. Đồng thời, ông Dương cũng khẳng định, những phần quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với người có công, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình tri ân tại Quảng Trị hơn 300 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng sự đồng hành của Báo VietNamNet và Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo.