Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Ảnh: Văn Long

Dự và cắt băng khánh thành có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Đại tá Phạm Ngọc Quang - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ; các vị nguyên thủ trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ; lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, khẳng định: Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là nơi để đơn vị báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, thống nhất, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài. Ảnh: Văn Long

“Công trình cũng là nơi để các cơ quan, đoàn thể, các cháu học sinh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Cần Thơ mỗi khi về với các Đồn Biên phòng báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn biên giới phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới", Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu nhấn mạnh.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sĩ Biên phòng phải quyết tâm giữ gìn trọn vẹn bờ cõi non sông.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Ảnh: Văn Long

Được biết đến nay, Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ đã có 6/6 đơn vị hoàn thành xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”, với tổng kinh phí xây dựng là 1 tỷ 794 triệu đồng; trong đó, UBND thành phố hỗ trợ là 954 triệu đồng, các đơn vị vận động mạnh thường quân, các nguồn xã hội hóa và cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công lao động với số tiền 840 triệu đồng.