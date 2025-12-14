Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp với đơn vị đồng hành đã trao 260 suất quà cho bà con ở xã A Lưới 5. Ảnh: Biên phòng Huế cung cấp

Theo đó, chiều 14/12, tại UBND xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức chương trình trao quà, động viên nhân dân vùng biên xã A Lưới 5 bị thiệt hại do mưa bão vừa qua.

Ban tổ chức đã trao 260 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai. Mỗi phần quà không chỉ là nguồn vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống sau thiên tai.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cùng đại diện đơn vị đồng hành đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những thiệt hại mà các hộ dân trên địa bàn xã A Lưới 5 phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Cùng với hoạt động trao quà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế và đơn vị đồng hành cũng trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Con nuôi Đồn Biên phòng” cho Đồn Biên phòng Hương Nguyên.

Chương trình trao quà là hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng TP. Huế.

Chương trình trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở xã A Lưới 5 đã góp phần giúp đỡ, động viên bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: Biên phòng Huế cung cấp

Xã A Lưới 5 được thành lập theo Đề án số 401/ĐA-CP ngày 9/5/2025 của Chính phủ dựa trên sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Hương Nguyên và xã Hồng Hạ (huyện A Lưới cũ). Đây là địa phương giáp đường biên giới Việt - Lào, có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Trong đợt mưa lũ vào hồi cuối tháng 10/2025 vừa qua, địa bàn xã A Lưới 5 bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn đã làm tuyến đường vào thôn A Rom và thôn Pa Ri Cân Sâm dài gần 100m, ngập sâu từ 0,7 đến 1m khiến hàng trăm hộ đồng bào DTTS bị cô lập tạm thời. Nhiều khu vực dân cư nằm trong vùng nguy cơ cao bị sạt lở núi, Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã phối hợp các lực lượng di dời 9 hộ đồng bào DTTS đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lũ đã làm mất trắng nhiều diện tích sắn, lúa nương của đồng bào.

Chương trình trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở xã A Lưới 5 đã góp phần giúp đỡ, động viên bà con vượt qua khó khăn. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu nặng của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các DTTS ở khu vực biên giới, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.