Bộ đội Biên phòng Lai Châu giúp dân làm nhà. Ảnh: Trọng Bảo

Thượng tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết: Với phương châm “Nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách” để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đơn vị đã triển khai hiệu quả “3 bám, 4 cùng” (bám dân, bám bản, bám địa bàn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). Từ thực tế bám nắm cơ sở, ăn ở cùng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ người dân trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, nhất là người dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới của Tổ quốc, xây dựng đường biên, mốc giới ngày càng vững mạnh.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu trên đường tuần tra. Ảnh: Trọng Bảo

Hiện nay, tại các địa bàn biên giới của tỉnh Lai Châu đã có 204 tổ với 1.203 thành viên tự quản an ninh trật tự; 48 tập thể, 409 hộ gia đình, 704 cá nhân tự quản hơn 223 km đường biên, 86 cột mốc, 2 công trình biên giới. Qua đó, thiết thực củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân, củng cố cơ sở chính trị địa phương ở khu vực biên giới. Trong năm, các tổ an ninh trật tự tự quản đã phối hợp, tham gia với bộ đội tổ chức tuần tra biên giới được 3.608 lần/20.564 lượt cán bộ, chiến sĩ và 9.592 lượt dân quân tham gia.

“Nhờ làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia bảo vệ đường biên mốc giới… thời gian qua, nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng 568 tin, trong đó 262 tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ sự tham gia tích cực của người dân, lực lượng Biên phòng đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới”, Thượng tá Đức cho biết thêm.