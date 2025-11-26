Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã chia sẻ với phóng viên Báo VietNamNet về những kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu trao tặng điện thoại thông minh cho người dân vùng cao trên địa bàn tỉnh.

Xin ông cho biết việc triển khai công tác chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng Lai Châu?

Đại tá Nguyễn Văn Hưng: Trước yêu cầu bảo vệ biên giới ngày càng cao, Bộ đội Biên phòng Lai Châu xác định chuyển đổi số là hướng đi chiến lược, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa gắn kết chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm nhằm rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa miền núi và miền xuôi, giúp đồng bào biên giới tiếp cận tri thức mới, nâng cao đời sống và cùng tham gia bảo vệ chủ quyền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã trang bị 18 máy tính quân sự, 52 máy tính bảng kiểm định bảo mật; áp dụng chữ ký số với tỷ lệ văn bản ký số đạt 100%. Hệ thống mạng QS2 kết nối đến tất cả các đồn, triển khai họp không giấy tờ, điều hành qua môi trường số, bảo đảm nhanh, chính xác và an toàn.

Những mô hình công nghệ số nào được áp dụng và đem lại hiệu quả, thưa ông?

Đại tá Nguyễn Văn Hưng: Nhiều mô hình công nghệ mới được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai hiệu quả.

Mô hình “Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh” bằng mã QR và Google Forms áp dụng tại tất cả các đồn, tiếp nhận 75 tin báo, trong đó 31 tin có giá trị, góp phần đấu tranh thành công 2 chuyên án, 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật ma túy, hàng lậu.

Mô hình “Hòm thư điện tử dân chủ cơ sở” giúp cán bộ, chiến sĩ phản ánh nội dung dân chủ thuận tiện, bảo mật, góp phần tăng đoàn kết nội bộ và minh bạch.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đang hoàn thiện Thư viện pháp luật số, dự kiến vận hành trước cuối tháng 11/2025, cho phép tra cứu pháp luật mọi lúc, mọi nơi bằng mã QR. Sổ điện tử quản lý sức khỏe bộ đội cũng đang triển khai.

Thưa ông, phong trào “Bình dân học vụ số” và các hoạt động xóa mù chữ đã tạo chuyển biến gì trong cộng đồng vùng biên?

Đại tá Nguyễn Văn Hưng: Đảng ủy và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” và mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số”. Các Tổ hỗ trợ số (42 thành viên) và Tổ tư vấn kỹ năng số (62 thành viên) trở thành hạt nhân đưa phong trào đến cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Hơn 2.150 người đã tham gia 40 lớp tập huấn tại cơ sở; 135 lượt cán bộ tham gia tập huấn trực tuyến; 200 cán bộ chiến sĩ tham gia lớp chuyên sâu với chuyên gia Viettel Lai Châu. Các lớp nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, khai thác nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Xuất phát từ thực tế trên địa bàn, ban ngày bà con bận rộn nương rẫy, khó tập trung đông đủ. Vì vậy trong những buổi hợp bản, cán bộ chiến sĩ biên phòng Lai Châu thường lồng ghép nội dung tuyên truyền cùng lúc; hướng dẫn bà con từng bước tiếp cận với chuyển đổi số. Cán bộ biên phòng còn trực tiếp xuống bản, vào lán nương để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu pháp luật, học trực tuyến, tiếp cận dịch vụ công. Nhờ vậy, bà con không còn e ngại khi tiếp xúc với công nghệ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm gì để khắc phục tình trạng “trắng sóng” và những rào cản tiếp cận chuyển đổi số đối với đồng bào vùng cao, thưa ông?

Đại tá Nguyễn Văn Hưng: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhiều bản vùng sâu, xa còn “trắng sóng”, người dân chưa tiếp cận điện thoại thông minh và dịch vụ số. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Viettel, Vinaphone khảo sát vùng lõm sóng, từ đó xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng viễn thông, mở rộng phủ sóng phục vụ quốc phòng, an ninh và chuyển đổi số.

Trước thực trạng hơn 3.000 hộ biên giới chưa có điện thoại thông minh – rào cản lớn với chuyển đổi số, Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 275 điện thoại, sim 4G miễn phí, hướng dẫn cài đặt VNeID. Dự kiến tiếp tục trao hơn 1.000 điện thoại thông minh cho người dân khu vực biên giới.

Xin ông có thể chia sẻ những định hướng và giải pháp trọng tâm trong công tác chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng Lai Châu thời gian tới?

Đại tá Nguyễn Văn Hưng: Những kết quả đạt được thời gian qua đã tạo chuyển biến sâu rộng trong cộng đồng. Người dân biết livestream bán nông sản, tra cứu kỹ thuật canh tác, dự báo thời tiết, nâng cao cảnh giác với thông tin xấu độc. Cùng với đó, nhận thức pháp luật, kỹ năng số và ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới được nâng lên rõ rệt.

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Lai Châu tiếp tục phối hợp doanh nghiệp viễn thông xóa dứt điểm vùng lõm sóng, mở rộng điểm số cộng đồng, tăng cường kỹ năng số cho phụ nữ, thanh niên và người có uy tín; xây dựng “vành đai biên giới số an toàn”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn ông!